En La Bombonera siguen recibiendo a famosos: Duki estuvo en un palco mirando Boca - Racing

Las expectativas que genera un partido en La Bombonera son muy grandes. Cada vez que Boca juega de local siempre se destaca la presencia del estadio colmado y la presencia de celebridades fuera del mundo del fútbol. En la semifinal ante Racing no fue la excepción.

En un estadio colmado por los colores azul y amarillo, con el color de las tribunas, las banderas, las previas inolvidables siempre antes de los partidos o, en el entretiempo, la mirada de hinchas y de las cámaras se dirigen a los palcos.

DUKI FUE A VER BOCA - RACING

En el palco de la cancha de Boca no pasó desapercibida la presencia de Duki. El trapero que está entre los tres más elegidos en Spotify en 2025 fue al estadio y presenció el partido como un hincha más.

Con lentes oscuros y un buzo con capucha, el músico argentino se mostró poco durante el partido pero las cámaras captaron su presencia y el público presente también.