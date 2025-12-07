Cuánta plata ganaría el campeón del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino

Uno de los puntos más debatibles en el último tiempo en el fútbol argentino son los premios económicos que recibe cada equipo a la hora de consagrarse campeón. Tanto en Copa Argentina como en la Liga Profesional. Pero, ¿cuánto ganaría el campeón del Torneo Clausura 2025?

Cuánta plata ganaría el campeón del Torneo Clausura 2025

Tanto Vélez como Platense, los últimos dos campeones del principal torneo local, en sus coronaciones fueron premiados con cheques de 500 mil dólares. Sin embargo, aunque no está confirmado, es una posibilidad que para el ganador de este Torneo Clausura 2025, el premio sea mayor.

Platense campeón del Apertura. (Fotobaires)

Otro triunfo económico al que acceden los clubes al consagrarse es al de la Copa Libertadores, que, de base, brinda 3 millones de dólares por participar de la fase de grupos.

Cuándo y dónde se juega la final de Torneo Clausura 2025

El sistema de dos torneos cortos, con zonas, clasificaciones, cruces inesperados y demás, no termina de convencer a buena parte del mundo futbolero. Lo cierto es que las eliminaciones directas amplían las chances para cualquiera y puede traer sorpresas. Tanto es así que Platense, en el Apertura, logró coronarse campeón por primera vez en su historia.

Así las cosas, una vez que definan las semifinales, la final del apasionante Torneo Clausura 2025 se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre, en el Estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero. Por el momento, el horario es a confirmar. El calor será un factor determinante en esta altura del año, y más, en la provincia santiagueña.

Cabe mencionar que este encuentro contará con la presencia de ambas parcialidades, con una capacidad de 29.000 espectadores en total.

El "Madres de Ciudades" de Santiago del Estero fue elegido como el segundo mejor estadio del mundo.

Cuándo se juega el Trofeo de Campeones

Por otra parte, antes de que finalice el año también se jugará el Trofeo de Campeones, que enfrenta a los ganadores del Apertura y Clausura. Este encuentro se jugará el 20 de diciembre, en el Estadio Único de San Nicolás.

El rival del vigente campeón, el “Calamar”, saldrá del ganador de la competencia en juego. Este cruce también podrá tener el apoyo de las dos hinchadas. En el estadio de San Nicolás caben unas 25.000 personas.