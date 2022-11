¡Festeja Don Torcuato! Hindú se coronó como campeón del torneo de la URBA ante SIC

Ante un estadio colmado en San Isidro, la máxima categoría del rugby tiene un nuevo campeón, luego de que el Hindú superase a SIC por 30 a 25 en San Isidro y obtener su trofeo número 11 de la categoría.

Los capitanes en la foto promocional previa al encuentro. Foto: afp

La crónica de SIC - Hindú

Cómo es de costumbre en los últimos partidos de la etapa definitoria de la máxima categoría del rugby argentino, el encuentro se mantuvo en cero por poco tiempo, luego de la conversión de Moneta, seguido del try de González Capdevilla en una jugada trepidante que necesitó de asistencia en video repetición para validar el tanto.

Con el 8-0 parcial, la “Zanja” no sacó el pie del acelerador, y pese al penal de Fernández para descontar, tras un asedio al In Goal de Hindú, el SIC extendió aún más la ventaja con goal y try de Moneta y Capdevilla una vez más.

En un ataque de furia repentino, Hindú reaccionó antes del final de la primera mitad para dejar el partido 13-15 con el try de Bravo y conversiones de Fernández de penal y drop.

. Foto: AFP

En una segunda mitad que se combatió golpe por golpe, el conjunto de Don Torcuato se puso en la delantera con un try de Cancelliere y goal de Fernández. El siguiente revés lo daría los de celeste, con el tanto de Macchiavello y conversión de Pavlovsky para dejar el partido 20-22 en mitad del complemento.

En la recta final, ambos equipos dejaron sangre, sudor y lágrimas, pero la victoria terminó del lado de Hindú con un resultado final de 30-25.