Aurelio de Laurentiis, presidente del club Napoli de la Serie A italiana, causó mucho revuelo luego de declarar su postura en contra a la contratación de jugadores africanos que estén dispuestos a tomarse licencias internacionales para disputar el torneo continental con su selección nacional.

Aurelio De Laurentiis

El motivo de su decisión está influenciado por el problema que atravesaron varios clubes durante la celebración de la última edición de la Copa de África, en la cual varios clubes tuvieron que prescindir de jugadores estrella para que lleven a cabo sus responsabilidades internacionales. En su caso, el Napoli tuvo que ceder a su capitán y defensor central más importante, el senegalés Kalidou Koulibaly (actual jugador del Chelsea) y el centrocampista camerunés, Frank Zambo-Anguissa.

Las declaraciones de Aurelio De Laurentiis

El mandatario del club de Napolés fue tajante en su descargo con Wall Street Italia: “No me hablen más de (futbolistas) africanos. Los deseo todo el bien, pero o me firman una renuncia a participar en la Copa de África o si no (...) nunca los tengo a disposición”.

“Nosotros somos los idiotas que pagamos los salarios para enviarlos a jugar para otros”; sentenció De Laurentiis.

Qué jugadores africanos siguen en la plantilla del Napoli

Actualmente, son cuatro los futbolistas africanos en las filas del club italiano, de los cuales tres de ellos son internacionales con su selección. El ya mencionado Frank Zambo-Anguissa (a prestamo en Fullham), el delantero nigeriano Victor Osimhen, el argelino Adam Ounas y el lateral izquierdo de Argelia Karim Zedadka (a prestamo en RSC Charleroi), permanecen en la nómina y todavía no declararon acerca de la condición impuesta por su presidente.