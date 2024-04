En un lunes vibrante, se definió la Zona A de la Copa LPF: qué clubes clasificaron a cuartos

La Copa de la Liga Profesional ya tiene a los clasificados de la Zona A. Este lunes se definieron en cuatro partidos apasionantes y con sorpresas hasta el último minuto.

En primer lugar, Argentinos Juniors y Barracas Central, que comenzaron esta fecha como primeros en la tabla con 25 puntos cada uno, protagonizaron un apasionante partido. Ambos estaban clasificados y jugaban entre ellos está última fecha.

Talleres e Independiente, afuera de la Copa. (Federico López Claro / La Voz)

El Guapo arrancó ganando 1 a 0, pero el Bicho logró dárselo vuelta con creces hasta el 3 a 1. No obstante, no estaba todo dicho: Barracas Central volvió a ponerse a tiro y el encuentro terminó con empate en 3. El resultado los clasificó a los dos y, como plus, regalaron un gran espectáculo.

Todo empezó raro para River: 1 a 0 abajo contra Instituto en Córdoba y afuera de la clasificación. Ese resultado lo obligaba a esperar qué pasaba con otros partidos, que al menos durante la primera mitad de cada uno no lo ayudaba. Sin embargo, Facundo Colidio se convirtió en héroe: hat-trick para el chico que selló el 3 a 1 final. durante el primer tiempo no lo

El equipo que menos chance tenía de clasificar logró su cometido favorecido por el resto de los resultados y por un triunfo de visitante: Vélez. El Fortín le ganó por la mínima diferencia a Independiente de Mendoza y se metió en los cuartos de final.

Sorpresa, decepción y dos afuera en Avellaneda

No fue una buena noche para Independiente y sus hinchas. El Rojo recibió en su cancha a Talleres de Córdoba en un partido en el que, para clasificar, no valía un empate: los dos necesitaban ganar.

Los de Tevez fueron muy superiores durante el primer tiempo, de hecho se fueron al descanso ganando 2 a 0 y con un hombre más, dado que el segundo gol fue de penal y, a raíz de esa jugada, un jugador de la T fue expulsado.

Con un gol “de otro partido”, no bien comenzó el segundo tiempo, la visita logró descontar. Pasaron solo dos minutos y llegó el empate: 2 a 2 en Avellaneda.

A partir de entonces, el Rojo no volvió a encontrar el camino. De hecho, cerca del final, lo tuvo Talleres: el VAR debió revisar un gol de Bou que finalmente fue anulado por offside.

El resultado no le sirvió a ninguno de los dos, que se quedaron afuera. De esta manera, River se clasificó primero, seguido por Argentinos, Barracas Central y Vélez en el cuarto lugar.