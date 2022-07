El mundo del fútbol está en vilo por el incierto futuro de Cristiano Ronaldo. Disconforme con la última temporada del equipo inglés, CR7 no vería con malos ojos emigrar y en las últimas horas surgió un rumor bomba: el portugués fue ofrecido al PSG que ahora dirige Christophe Galtier.

Cristiano Ronaldo todavía no definió su futuro Foto: @PMar7inezz

En este mercado, el luso fue seguido de cerca por el Chelsea en Inglaterra, y en España sonó el nombre de nada más y nada menos que el Barcelona, aunque esa opción no pareciera muy viable, tras el histórico paso de Cristiano por el Real Madrid entre 2009 y 2018, donde se convirtió en leyenda.

El diario francés Le Parisien fue el que publicó la noticia, que rápidamente se viralizó por redes sociales. Estos contactos habrían sido entre Jorge Mendes, representante de CR7, Nasser Al-Khelaifi, dueño del PSG, y Luis Campos, nuevo director deportivo del club francés, quien asumió tras la salida de Leonardo Nascimento de Araújo.

Sin embargo, para decepción de miles de fanáticos que desean ver jugar juntos algún día a Messi y Ronaldo, Erik Ten Hag, flamante director técnico del Manchester United, contó que lo espera para la próxima temporada: “Tengo ganas de trabajar con él. No me ha dicho que quiera marcharse. Lo he leído, pero como digo, Cristiano no está en venta”. Mientras tanto, el United goleó por 4-0 al Liverpool, en un amistoso de pretemporada disputado en Bangkok, Tailandia, con goles de Sancho, Fred, Martial y Pellistri.

El Manchester United goleó al Liverpool por 4-0 Foto: Diario El País

Desde que volvió al club, el ex Juventus, Real Madrid y Sporting, disputó 38 encuentros, en los que convirtió 24 goles y dio 3 asistencias. El portugués tuvo una muy exitosa primera etapa en el equipo de Manchester durante 2003 y 2004, en el que levantó 10 títulos.