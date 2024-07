“Con el único que tuve vergüenza fue con Messi”: el conductor de AFA Estudio reveló cómo fue vivir la concentración con los jugadores de la Selección Argentina

En un contexto de concentración para una competencia, los jugadores de fútbol pasan mucho tiempo encerrado en los hoteles. Las habitaciones se vuelven aburridas y llega un momento que no saben qué hacer. A veces, la familia no puede ir y el tiempo libre se transforma en aburrimiento. El hotel de la Selección Argentina en la Copa América 2024, no fue la excepción y es que los jugadores entrenaban durante unas horas, viajaban y luego tenían mucho tiempo para descansar.

En este contexto es donde Sebastián Fernández, junto a todo el equipo de AFA Estudio, se volvió una salvación para que los futbolistas tengan un momento de distensión para liberar la cabeza y seguir afrontando los días calurosos de competencia: “En AFA Estudio, muchos de ellos han encontrado un lugar para tomar un mate, para cambiar el chip, que se les vaya una situación de tristeza, de mal humor y demás, lo han dicho muchos de ellos, el mismísimo Lionel Scaloni festejo la llegada de AFA Estudio como un medio de comunicación para que los pibes puedan desconectar y lo ha dicho el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, así que por más que yo lo diga, lo han dicho ellos que son palabras de más autoridad”, comentó Sebas, sobre la importancia del programa, en diálogo con Vía País.

Desde el hotel de la concentración. Foto: AFA Estudio

Qué es AFA Estudio

AFA Estudio, es un programa de streaming que se transmitió dentro de la concentración de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y en la Copa América 2024, el proyecto surgió hace unos años, tiene la producción de Javier Lanza, y Sebastián Fernández, junto a Sebastián Varela del Río son los conductores.

Conductor de AFA Estudio. Foto: AFA Estudio

A lo largo de este trayecto se han ganado la aprobación de muchos de los futbolistas campeones que han participado en los programas y este año, bajaban a mirar como los chicos hacían el programa. El conductor, contó las sensaciones sobre ver a las caras importantes detrás de la cámara que los enfocaba: “Yo suelo ser casi nulo de tímido, con el único que tuve un poquito de vergüenza fue cuando me cruce al enano (Lionel Messi) en zona mixta que no pude decir ni a porque sabía que me iba a trabar, después yo soy de la teoría que cuando alguien tiene vergüenza, del otro lado también hay vergüenza, y vergüenza con vergüenza queda anulada, así que ningún problema”, y comentó sobre la posibilidad de que el capitán de la Selección Argentina se acerque a ver uno de los streams en la concentración: “No pudimos todavía contar al momento con la presencia de él”.

Los jugadores se acercaban a ver el programa detrás de cámara. Foto: AFA Estudio

De todas maneras, el programa tuvo la posibilidad de contar con la presencia de Lautaro Martínez, Julián Álvarez, y Alexis Mac Allister, entre otros futbolistas que se acercaron. Además, no solo fueron futbolistas porque durante toda la Copa América, hubo invitados de lujo que se sumaron a las charlas, como Lucas Rodríguez, Morena Beltrán, Claudio Chiqui Tapia, Jero Freixas, Ciro Martínez y muchos más.

Sebas Fernández, también tuvo la posibilidad de ver a la cancha a ver los partidos de Argentina durante la Copa América, y habló especialmente de la alegría que le generó que Lautaro Martínez haya sido el decisor en la competencia: “Es un tipo especial, tanto en Qatar, como en la Copa América, fue el que más estuvo detrás de cámara y más sentís que desde esa presencia se siente cómodo y banca, eso le genera un cariño especial porque el tipo siempre estuvo ahí, bancándote. Igual todos están siempre cuando los necesitamos, pero con Lautaro hay algo especial porque casi que tuvo asistencia perfecta”.

El Toro se acercaba a AFA Estudio. Foto: AFA Estudio

Quién es Sebastián Fernández

Comenzó a subir videos a su canal de YouTube sobre juegos de fútbol hace 11 años, siguió en ese camino, aunque también varió y es uno de los youtubers argentinos de FIFA más reconocidos en el habla-hispana. Ahora, sigue creciendo en su faceta de conductor y debido a su alcance tuvo la posibilidad de estar en el lugar de hechos históricos.

Su canal cuenta con 877 mil suscriptores, pasó por el equipo del Kun Agüero, por los esports de Independiente, es reconocido a nivel internacional y el objetivo es seguir creciendo: “Yo todavía tengo una materia pendiente con YouTube que es poder llegar al millón de seguidores, que es algo que no es muy difícil entiendo donde estoy, pero que tampoco es muy fácil porque después de la pandemia YouTube se convirtió en una plataforma diferente. Con el EA FC 24 (antes FIFA), actualmente no encuentro el contenido, pero siempre estoy tratando de planificar con que formato puedo volver a divertirme, pasarla lindo, y que me permita llegar a otra audiencia”.

Conductor, streamer, youtuber, y papá, entre otras cosas. Foto: AFA Estudio

La dificultad de encontrar los videos para subir a YouTube, y los cambios en las maneras de comunicar que atraviesa internet constantemente, el oriundo de Buenos Aires, está esperando la salida del EA FC 25, la nueva edición del videojuego de fútbol, para seguir fortaleciendo su faceta streamer: “De la mano del juego nuevo voy a apuntar todos los cañones para lograr el verificado en Kick y poder utilizarla como plataforma principal”.