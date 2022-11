Carlos Tévez habló sobre su futuro tras renunciar a Rosario Central: “Dirigir a Boca sería un sueño”

Luego de que Carlos Tevez decidiera dejar la dirección técnica de Rosario Central, habló sobre cómo evalúa su futuro y reconoció que por el momento “no tiene nada claro”. Sin embargo, se permitió soñar y expresó que le gustaría dirigir Boca. A su vez, se refirió sobre los rumores del acercamiento de Fabián Doman para ofrecerle ponerse al frente de Independiente.

“Dirigir a Boca sería un sueño, obvio”, subrayó Tévez, que a la vez ponderó la labor del actual técnico de las filas azul y oro. “El Negro está muy bien en Boca, lo esta haciendo muy bien”, aseguró sobre Hugo Ibarra.

Tévez dijo que no cree que Juan Román Riquelme lo llame para dirigir Boca.

Asimismo, no esquivó la pregunta respecto de qué pasaría si Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, lo llamara para estar en el banco. “No creo que Riquelme me llame para dirigir a Boca. La realidad es que tienen un estilo muy marcado, mantienen una línea y si llama a un entrenador va a llamar a un técnico con mucha más experiencia”, puntualizó.

En cuanto a los dichos que trascendieron respecto del interés del flamante presidente de Independiente, Fabián Doman, para que dirija al Rojo, comentó: “No hay nada de cierto”. El periodista, por su lado, admitió que estaría dispuesto a escuchar el proyecto de Tévez.

La salida de Tévez de Rosario Central

El contrato de Tévez con Central era hasta junio de 2023, pero este jueves anunció su renuncia argumentando que “el club está inmerso en un proceso eleccionario con cinco candidatos a presidente” y que, en este contexto, “no podría armar el equipo ni afrontar el próximo mercado de pases”. Sucede que hasta el 18 de diciembre no se definirá quién será el nuevo presidente del club.

Carlos Tévez renunció a Rosario Central. Foto: @DeportesAlTakoOk

“No voy a seguir en mi función. Le agradezco a la gente por bancarme estos meses. Fue una relación muy buena y le agradezco a toda la gente que trabaja en el club”, expresó “Carlitos”.

“La decisión está bien tomada. Uno no es de Rosario, no está en la política, era un juego donde no jugaba con las mismas herramientas”, dijo. Y agregó: “Me preparé para ser director técnico. Hicimos un proyecto de un selectivo de juveniles y en Central no se pudo hacer”.

Tevez estuvo al frente del Canalla durante cinco meses. En ese tiempo, consiguió seis triunfos, 11 empates y siete derrotas. El equipo terminó en el puesto 20 de la Liga Profesional, lejos de clasificarse a una copa internacional.