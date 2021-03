Falleció el bebé que fue encontrado abandonado en un terreno baldío de la ciudad de Corrientes. El pequeño se encontraba internado en el Hospital Neonatal ‘Eloísa Torrent de Vidal luego de que un vecino lo encontrara entre medio de la basura en un terreno ubicado en calle Godoy Cruz casi Avenida Independencia.

Si bien en un principio se dijo que el menor tenía dos meses de edad, la doctora Lilian Méndez Gallino, directora del centro de salud, confirmó que “no tiene dos meses. Es un neonato de unas 35 semanas de gestación”, detalla La Dos. La situación del bebé era delicada y su estado en horas de la mañana del jueves era “reservado con asistencia respiratoria mecánica y otros cuidados” y a las 15.45 horas, según detalla Radio Sudamericana, se confirmó que el pequeño murió.

El el parte médico emitido tras su arribo se detalló que “necesita soporte respiratorio y está en una incubadora” porque “no está en condiciones de sobrevivir por sus propios medios” ya que es un prematuro de ocho meses. El panorama no fue bueno, pese a las buenas energías que le enviaron a través de las redes sociales todos los que se enteraron de esta situación y que manifestaron la intención de adoptarlo, el pequeño falleció.

Habló el hombre que encontró el bebé

Se trata de David Traico, el correntino dio detalles de como encontró al recién nacido y aseguró que esa noche no pudo dormir. “Se ve que nació hace horas y lo tiraron ahí, porque el ombligo estaba mal cortado”, detalló. En cuanto a la forma en la que se topó con el bebé comentó: “Frené un rato para orinar, escuché un ruido como de unos perritos, vi una cajita, donde estaba el bebé y lo llevé urgente al hospital, se ve que estaba abandonado hace un rato ya”.

“Yo no vi nada raro, la gente acostumbra a tirar basura en el lugar, yo no vi nada raro cuando bajé al lugar”, remarcó y estaba ilusionado con que la evolución del niño sea favorable ya que lejos de desentenderse de la situación al dejarlo en el Hospital, Traico se aseguraba de estar informado del cuadro de salud. Lamentablemente, el pequeño no resistió.