¿Y ahora?: instalaron una escalera en una casa de Córdoba y cometieron un error insólito

Como se acostumbra, los cordobeses copan las redes sociales con su humor característico. Ya sea con videos virales, haciendo alguna broma, o protagonizando un hecho inédito. Este es el caso de dos trabajadores de la construcción que tuvieron que instalar una escalera.

VIDEO: INSTALARON UNA ESCALERA Y COMETIERON UN ERROR INSÓLITO

“El trabajo se hizo. Ahora, hay que ver cómo salimos”, se lee en la descripción de un video que tiene como protagonistas a dos hombres. Los trabajadores terminaron de instalar una escalera, pero lo hicieron desde la parte interna de la estructura.

Quedaron encerrados por los escalones y los usuarios estallaron ante el insólito hecho. “¿Qué? Me muero de locura”, escribió una joven. “Me daría nervios no poder guardar cosas abajo ni poder limpiar atrás de la escalera”, acotó otra persona.