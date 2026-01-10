Violencia en Córdoba: dos naranjitas atacaron a policías en un operativo

Dos naranjitas atacaron a policías en un operativo preventivo que se había realizado en la ciudad de Villa Allende. El nuevo hecho de violencia en Córdoba terminó con los dos cuidadores de coches detenidos.

Dos naranjitas atacaron a policías en Córdoba

El suceso ocurrió en las últimas horas sobre la calle Roque Sáenz Peña al 238, barrio Las Rosas. Según fuentes oficiales, el personal realizaba un control preventivo y el sujeto se negó y los agredió con una mitad de una tijera.

Los elementos secuestrados tras el operativo en barrio Las Rosas, Villa Allende.

En ese contexto, otra cuidacoches intercedió para intentar frustrar el procedimiento. Finalmente, ambos fueron aprehendidos y trasladados a sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.