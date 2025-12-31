Naranjitas se pelearon en plena calle de la ciudad de Córdoba y protagonizaron un nuevo episodio de violencia. Como si fuera poco, luego, atacaron a una patrulla de la Policía y terminaron detenidos.

Naranjitas se pelearon en plena calle y atacaron a la Policía en Córdoba

La disputa entre los dos cuidacoches ocurrió en la mañana del martes 30 de diciembre en la intersección de las calles Catamarca y Salta, barrio Centro. Comerciantes de la zona llamaron a las autoridades ante la golpiza y se presentaron en el sector.

La pelea ocurrió en las calles Catamarca y Salta.

En este contexto, los involucrados intentaron agredir a los efectivos y, finalmente, fueron aprehendidos. Durante el procedimiento, Las fuerzas de seguridad secuestraron dos chalecos y trasladaron a sede policial a los involucrados.