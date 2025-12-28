En lo que va del año, Córdoba detuvo a 374 “naranjitas” y avanza con cambios en la ley

El control sobre la actividad informal de cuidado de vehículos en la vía pública se consolidó como uno de los ejes centrales de la agenda de seguridad en Córdoba. De acuerdo con información del Ministerio de Seguridad provincial, entre el 1 de enero y el 27 de diciembre de 202, la Policía llevó adelante 374 procedimientos contra cuidacoches, conocidos popularmente como “naranjitas”.

La cifra equivale a un promedio superior a una intervención diaria y responde, en todos los casos, a denuncias realizadas por vecinos a través del 911, según confirmaron fuentes oficiales a La Voz. El dato vuelve a poner en el centro del debate un fenómeno que genera conflictos recurrentes en el espacio público, especialmente en zonas de alta circulación.

Córdoba detuvo a 374 “naranjitas” en 2025

El impacto de esta problemática no es homogéneo en toda la ciudad. El relevamiento oficial indica que el 85 por ciento de las aprehensiones se concentraron en solo ocho barrios de la capital cordobesa, caracterizados por su intensa actividad comercial, gastronómica, universitaria y de espectáculos.

Nueva Córdoba encabezó la lista con el 30 por ciento de los procedimientos (48 casos), seguida por el Centro (24) y Alta Córdoba (17). También se registraron intervenciones frecuentes en Alberdi, Güemes, Cofico, General Paz y Ciudad Universitaria, sectores donde vecinos y comerciantes vienen reclamando mayor presencia estatal.

Del total de personas demoradas, 216 estuvieron vinculadas a delitos penales, mientras que 158 casos correspondieron a infracciones al Código de Convivencia Provincial. Entre las contravenciones más habituales se encuentran el cuidado de vehículos sin autorización legal, la actitud sospechosa y el desorden público.

El listado también incluye 18 casos por portación ilegal de armas, lo que refuerza la preocupación oficial sobre la escalada del conflicto. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, señaló que los números reflejan “un desborde creciente” de la actividad informal, que requiere un abordaje más estricto desde el Estado.

Reforma legislativa contra los “naranjitas”: multas más altas y arrestos

En este escenario, el oficialismo impulsará el lunes en la Legislatura provincial una reforma del Código de Convivencia, con el objetivo de eliminar la excepción legal que habilitaba el pago “voluntario” por el cuidado de vehículos, un punto que hasta ahora generaba ambigüedad en los controles.

De aprobarse la iniciativa, las sanciones serán más severas: multas de hasta 50 Unidades de Multa, arrestos de hasta seis días y penas duplicadas en inmediaciones de espectáculos públicos o eventos masivos. Desde el Ejecutivo aclararon que la normativa no afectará a los cuidacoches habilitados por municipios ni a quienes trabajen en cooperativas autorizadas.

Con la mirada puesta en la temporada de verano y el aumento del uso del espacio público, el Gobierno provincial busca que los cambios entren en vigencia de forma inmediata, con el objetivo de contar con mayores herramientas legales para prevenir conflictos y ordenar una actividad que sigue generando tensión en distintos puntos de la ciudad.