Qué pasará con los naranjitas en Córdoba: la palabra del ministro de Seguridad

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, habló este viernes 26 de diciembre sobre la situación de los naranjitas en Córdoba. Su palabra se da en la previa a la sesión en la cual la Legislatura debatirá un proyecto para prohibir la actividad de cuidacoches y limpiavidrios en la provincia.

En primera instancia, el funcionario provincial analizó la situación como "un buen momento para el debate" a raíz de los llamados de vecinos y vecinas. “El orden público no se negocia y es lo que la gente nos está pidiendo, control sobre este tipo de actividad coercitiva”, expresó, en diálogo con La Voz.

El ministro de seguridad Juan Pablo Quinteros en el programa Voz y Voto. (Nicolás Bravo / La Voz)

En paralelo, excluyó a la reforma de la situación económica: “Esto no es criminalizar la pobreza”. En el transcurso de la entrevista, le preguntaron sobre un mensaje que había publicado en su cuenta de X y adelantó qué pasará con los naranjitas en Córdoba.

El mensaje del ministro de Seguridad sobre la sesión en la Legislatura de Córdoba.

Qué pasará con los naranjitas en Córdoba, según el ministro de Seguridad

Las autoridades municipales y comunales serán quienes dispondrán de los espacios, los días, los horarios y las tarifas del servicio de cuidado de coches. Actualmente, la ciudadania se encuentra ante un “uso indebido con el pretexto de cobrar el cuidado del coche con la ausencia de un acuerdo consensuado.

“No se podrá ofrecer un servicio no consentido en la vía pública, eso va a quedar absolutamente claro”, cerró. Por últiom, adelantó que “en el caso de los limpiavidrios se trata hasta una cuestión de seguridad vial”.



