El barrio Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba fue escenario de una escandalosa situación. Tres naranjitas protagonizaron una pelea callejera, uno de ellos terminó con heridas y todos fueron detenidos.

Escándalo en Nueva Córdoba: detuvieron a tres naranjitas por una pelea callejera

El suceso ocurrió durante la tarde del martes 9 de diciembre, en la intersección de la avenida Vélez Sarsfield con la Pueyrredón. Por causas que se tratan de establecer, los hombres de entre 20 y 29 años participaron en un altercado en la vía pública.

Pueyrredón y Vélez Sársfield, la esquina donde ocurrieron los hechos\u002E

“Ocasionando que uno de ellos sufriera escoriaciones en el rostro, sin requerir asistencia médica”, informó la Policía a través de un comunicado matutino este miércoles 10 de diciembre.

Finalmente, los sujetos fueron aprehendidos junto a dos chalecos refractarios. Todo quedó a disposición del magistrado interviniente, según notificó el comisario Claudio Jiménez.