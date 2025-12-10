Vía Córdoba / Naranjitas

Escándalo en Nueva Córdoba: detuvieron a tres naranjitas por una pelea callejera

Los detalles del operativo en una icónica esquina del barrio capitalino.

Redacción Vía Córdoba
10 de diciembre de 2025,

10 de diciembre de 2025,

El operativo con los tres aprehendidos en barrio Nueva Córdoba.

El barrio Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba fue escenario de una escandalosa situación. Tres naranjitas protagonizaron una pelea callejera, uno de ellos terminó con heridas y todos fueron detenidos.

El suceso ocurrió durante la tarde del martes 9 de diciembre, en la intersección de la avenida Vélez Sarsfield con la Pueyrredón. Por causas que se tratan de establecer, los hombres de entre 20 y 29 años participaron en un altercado en la vía pública.

Pueyrredón y Vélez Sársfield, la esquina donde ocurrieron los hechos\u002E
Ocasionando que uno de ellos sufriera escoriaciones en el rostro, sin requerir asistencia médica”, informó la Policía a través de un comunicado matutino este miércoles 10 de diciembre.

Finalmente, los sujetos fueron aprehendidos junto a dos chalecos refractarios. Todo quedó a disposición del magistrado interviniente, según notificó el comisario Claudio Jiménez.

