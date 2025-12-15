Córdoba: el municipio denunció a 11 personas por tirar basura en espacios prohibidos

La Municipalidad de Córdoba presentó denuncias penales contra 11 personas que fueron filmadas por sistemas de vigilancia arrojando basura en la vía pública o en terrenos privados. Esta acción judicial se concretó tras un exhaustivo monitoreo de las cámaras de seguridad disponibles.

Denunciaron a 11 personas por tirar basura en espacios públicos

El seguimiento de estas conductas se lleva a cabo desde el Centro de Monitoreo Urbano, una dependencia de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, que trabaja en coordinación constante con el Centro de Comunicaciones y Videovigilancia Ciudadana, perteneciente a la Policía de Córdoba. Cuando los operadores detectan que alguien arroja basura, alertan a los agentes policiales y a los Promotores de Convivencia para labrar las actas correspondientes.

Las infracciones detectadas tienen como consecuencia multas de alta repercusión económica y pueden significar la inhabilitación del carné de conducir de la persona que comete la falta. Desde el municipio advirtieron que, a pesar de las limpiezas periódicas, esta acción se repite de modo constante. Ante este panorama, la autoridad resolvió ampliar el alcance de las denuncias penales y avanzar también contra aquellos vecinos registrados deshaciéndose de desechos en zonas no autorizadas, incluso cuando se trate de sectores no habitados.

La presentación efectuada ante el Ministerio Público Fiscal solicitó investigar penalmente a los individuos responsables, abarcando a titulares, conductores o acompañantes de vehículos, siempre que estuvieran debidamente identificados en las grabaciones. Se pidieron medidas específicas para los dueños, poseedores u ocupantes de los inmuebles afectados. Entre ellas, se incluye el cerramiento obligatorio de predios, la remediación de daños ambientales y el recupero de los costos operativos derivados de la limpieza. Las autoridades municipales enfatizaron que el propósito principal es desalentar estas acciones perjudiciales, proteger la salud colectiva y sostener una ciudad más limpia y ordenada.