Un naranjita de Córdoba fue detenido por haber dañado un auto con una varilla de aluminio mientras una pareja estaba dentro. El hecho es una seguidilla de casos de violencia que pone nuevamente en la crítica a los cuidacoches de Córdoba.

Detuvieron a un naranjita en Córdoba por dañar un auto con una pareja dentro

Una mujer denunció que el sujeto se apoyó sobre su Volkswagen Voyage mientras ella estaba en el interior junto a su pareja. Al pedirle que se retirara, el hombre se habría ofuscado y le arrojó una varilla de 1,80 metros, que tenía otras dos atornilladas de aproximadamente 20 centímetros.

La varilla utilizada para la agresión.

El objeto impactó contra el rodado y provocó daños en el paragolpe y en una de las ópticas. Una patrulla del Comando de Acción Preventiva se presentó y aprehendió al naranjita en la calle General Justo José de Urquiza al 1900, barrio Alta Córdoba. Fue trasladado, junto con las varillas incautadas, a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.