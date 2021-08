La violencia de género en Córdoba se hace presente una vez más, esta vez en la localidad de Villa del Prado, donde una vecina denuncia constantes amenazas de su ex pareja pese a las medidas de restricción dispuestas por la Justicia. Pide que las autoridades actúen y eviten un mal mayor.

“Tengo miedo de que un día venga y me mate” dijo Carmen, la denunciante, al medio local Resumen. En enero, radicó la denuncia por violencia de género y la Justicia dispuso una órden de restricción. Pero, pese a esto, el hombre continúa amenazándola e incluso va a su domicilio.

Según cuenta al medio antes mencionado, el maltrato comenzó hace mucho tiempo, y en 2016, el hombre la habría golpeado hasta quebrarle el tabique nasal. “Toda la vida me pegó, es una persona violenta y ahora está enojado conmigo así que no se que es capaz de hacer”, contó la mujer.

Actualmente, el hombre vive a escasos metros de su casa, y cada vez que tiene la oportunidad, entra a la casa de Carmen, la amenaza y hasta la golpea. “Ayer llegué de Alta Gracia y había entrado a mi casa, incluso se que va a trabajar en el terreno del frente y yo tengo miedo de que un día me mate”, dijo la mujer.

“Necesito que la Justicia haga algo, que me cuiden. Ayer volví a hacer la denuncia porque el no respeta la restricción y de nuevo me dan la notificación pero el no la cumple, no le importa nada”, finalizó.