Un gol que califica para el blooper de la temporada. Ocurrió en el duelo entre All Boys y Atlético Rafaela en Floresta, por la fecha 15 de la Primera Nacional. Y tuvo como protagonistas a un ex Belgrano y a un ex Talleres.

//Mirá también: Belgrano volvió a las rachas de tres triunfos al hilo

A los 21 minutos del primer tiempo la Crema abrió el marcador en lo que a la postre sería el gol del triunfo. Y fue insólito. La había atrapado el arquero después de un riesgoso cabezazo atrás de un zaguero. Pero al caer, desmañadamente, se le escapó y le quedó a Claudio Bieler.

El Taca, quien pasara un par de temporadas en Belgrano, anotó 183 goles en su prolífica carrera (12 con la casaca del Pirata). Seguramente, pocos como este.

//Mirá también: Sólo para hinchas de Talleres: el recuerdo a 23 años de la “final del siglo” ante Belgrano

El arquero en cuestión es Ezequiel Mastrolía, quien en 2017 recaló en Talleres proveniente de Platense. Pero no se quedó y fue cedido a préstamo a Mitre de Santiago del Estero y con un buen desempeño, pero en barrio Jardín no le renovaron el contrato.