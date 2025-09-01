Un rival directo de Talleres consiguió un triunfazo, frente al campeón

El lunes fue el correlato del mal domingo de Talleres, por perder con Deportivo Riestra y seguir en puestos de descenso. La fecha continúo y Godoy Cruz, que estaba dos puntos por arriba de la T, se despachó con un triunfazo sobre el campeón Platense por 3 a 1 como visitante.

Nicolás Fernández, Daniel Barrea (a préstamo de Belgrano) y Facundo Altamira anotaron en Vicente López para el Tomba, que desde los 32 del primer tiempo jugó con 10 por la expulsión de una de sus figuras, Santino Andino.

Primera victoria para Walter Ribonetto, ex entrenador de Talleres, que desde que tomó el equipo había perdido con el Atlético Mineiro ida y vuelta por Copa Sudamericana, contra River y Vélez por el Clausura.

Walter Ribonetto habló luego de la victoria de Talleres ante Independiente Rivadavia, por la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz)

Otro resultado que no favoreció a Talleres fue el triunfo de Gimnasia en La Plata contra Atlético Tucmán 1 a 0, por el gol de Martínez en contra. De este modo el Lobo se escapó a ocho puntos de la T en la tabla anual, con nueve fechas por jugarse.

TABLA ANUAL (ÚLTIMOS PUESTOS)