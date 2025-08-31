Vía Córdoba / Video

Talleres en situación límite y el reclamo de su gente, que también se hizo escuchar en el Kempes

La derrota contra Riestra lo mantiene en el fondo de la tabla anual, con serio riesgo de descenso. Insultos a Fassi.

Jorge Nahúm
31 de agosto de 2025,

Rubén Botta y Nahuel Bustos, en la salida entre silbidos y recalmos por la derrota de Talleres.

La semana tormentosa de Talleres, con el reclamo de hinchas y socios en la Boutique a la gestión de Andrés Fassi, acicateados por lo que fue una poco convincente muestra de apoyo de la barra en el predio por la mañana; tuvo su correlato en el Kempes, por la derrota frente a Riestra 1 a 0, que complejiza más la situación.

La tristeza de los jugadores de Talleres luego de la caída 0-1 ante Riestra en el Kempes. (Ramiro Pereyra / La Voz)
El estentóreo “qué se vayan todos, que no quede ni uno solo”, despidió a los jugadores y al técnico Carlos Tévez, por una campaña espantosa que acarrea cinco fechas seguidas sin triunfos. Y si el Clausura terminara hoy, debería desempatar con Aldosivi para evitar el descenso.

Los jugadores, con otra muestra de impericia sobre todo por los goles imposibles que se perdieron Valentín Depietri y un Rubén Botta que no sale de su desidia, salieron bajo una lluvia de silbidos, insultos y reclamos. Complicadísimo para Talleres.

INSULTOS PARA EL PRESIDENTE DE TALLERES

En la semana Andrés Fassi reconoció que es el momento “más difícil” en sus once años al frente de Talleres. Y con la derrota frente a Riestra, se fue del palco entre insultos de socios desencajados.

Los plateístas Albiazules exteriorizaron su enojo frente a la custodia policial en el sector, cuando el presidente del club se retiraba y atronaba el cántico reclamando una reacción urgente ante el peligro de descenso.

