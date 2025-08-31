Para Talleres era como una final y la derrota ante Riestra agudizó su crisis

Primera de las 10 finales que le quedaban por delante a Talleres por la permanencia. Y contra un hueso duro de roer como es Deportivo Riestra en el Kempes, por la séptima fecha del Clausura, y tras una turbulenta semana para el Albiazul, que tuvo de todo. Y que se agravó por la derrota 1 a 0, tras dilapidar un par de chances inmejorables en los pies de Valentín Depietri y Rubén Botta. Al final, volvió a escuacharse el “que se vayan todos” bajando de las tribunas.

Talleres realizó un cambio de planes a minutos del inicio del encuentro, porque el brasileño Rodrigo Guth, quien iba a seguir como titular, sufrió una lesión muscular en los movimientos precompetitivos. Y su lugar en la línea de cinco que armó Carlos Tévez lo ocupó Matías Catalán.

Catalán junto con los refuerzos José Palomino y Mateo Cáceres sumaron minutos en la reserva de Talleres. Salieron Suárez, Soria y Matías Cáceres. (Foto: Prensa Talleres)

EL INCREÍBLE GOL QUE NO FUE PARA TALLERES

En el inicio mismo del encuentro, Talleres estuvo muy cerca de ponerse en ventaja. Nacho Arce hizo de las suyas, salió mal y dejó el arco sin guardían. Y a disposición de Valentín Depietri, quien en lugar de mandarla a la red, se la entregó al arquero que volvía presuroso a enmendar el error.

¡ARCE HIZO UNA DE ARCE! El arquero de Riestra salió lejos, dejó el arco libre y Talleres se lo perdió de forma INSÓLITA. Atención al gesto de Nacho...



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/1DjC6MmUSm — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025

El Albiazul fue de mayor a menor y el descanso lo encontró rumiando bronca por ese gol que no fue y hubiera allanado el camino ante el rocoso rival. ¿Habría otra situación parecida?

Talleres recibió a Riestra por la séptima fecha del Clausura de la Liga Profesional. (Ramiro Pereyra / La Voz)

BALDE DE AGUA HELADA PARA TALLERES

En la segunda mitad otra vez Talleres se quedó con el gol en la boca. Este Rubén Botta tan lejos del que llegó como refuerzo, tuvo el 1 a 0 frente al arco y sin marcas, y la tiró por arriba del travesaño. No le salía una a la T.

SOLITO Y SOLO... ¡¿CÓMO NO FUE GOL DE BOTTA!? ¡LA T SE PERDIÓ EL 1-0 ANTE RIESTRA!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/97nV98e9bK — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025

Y Riestra, que sabe a lo que juega, pasó al frente por un remate desde fuera del área de Jonatan Goitía y junto al palo. Para el 1 a 0 y el estupor en el Kempes. Demasiado castigo para Talleres, con reclamos porque Cristian Paz, en posición dudosa, obstruía la visión de Guido Herrera.

Todo Talleres pidió OFFSIDE de Paz, por obstruir la visión de Herrera, pero el 1-0 de Riestra fue convalidado igualmente... ¿Qué te pareció?



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/xkKCrRbMiH — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025

Final a pura impotencia, con un equipo sin reservas anímicas ni espirituales para remontar. Un Tévez sin mucho para decir y el público que se hace escuchar, por la situación límite del Albiazul.

CÓMO LLEGÓ TALLERES

La agitación que vivió Talleres, con manifestaciones de sus hinchas y Andrés Fassi en el ojo de la tormenta como nunca desde que es presidente, es todo lo contario a lo que necesita el equipo de Carlos Tevez para empezar a escapar de la zona roja del descenso en la tabla anual. Y este domingo se verá como pudieron absorver o no en la cancha el mal clima.

Un grupo de socios e hinchas de Talleres se reunió en la Boutique para protestar por la mala campaña del equipo en el Torneo Clausura. (José Gabriel Hernández / La Voz)

CÓMO LLEGA TALLERES

Con cambios nuevamente, en el sistema de juego y en los titulares, una constante desde que asumió Tévez, Talleres presentará seis variantes respecto de la derrota en Tucumán 3-0 contra el Atlético.

Lanus vs Talleres de Cordoba. Fecha 4 Clausura Liga Porfesional Argentina. (Fotobaires)

En la defensa debuta José Luis Palomino, el jerquizado zaguero que llegó como refuerzo, por el brasileño Rodrigo Guth. Y Matías Catalán será el lateral derecho, por Augusto Schott, de lo mejor que venía mostrando la T.

En el medio campo Ulises Ortegoza, quien purgó las tres fechas de suspensión, va por el expulsado Juan Camilo Portilla (dos fechas), mientras que Matías Galarza completó el mediocampo. Salió el brasileño Rick.

Talleres enfrentó a Godoy Cruz por la Liga Profesional en el Kempes. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Una vez más el “Apache” cambió figuritas con el engance. Y Rubén Botta, hasta aquí poco y nada, entra por Luis Sequeira (casi nada). Mientras que en el banco estará disponible Emanuel Reynoso.

Talleres enfrentó a Godoy Cruz por la Liga Profesional en el Kempes. (Ramiro Pereyra / La Voz)

En la ofensiva Nahuel Bustos, quien no convierte un gol desde noviembre del año pasado (jugando para San Lorenzo, ante Rosario Central) se perfilaba como titular. Pero siguió Federico Girotti, cuyo último festejo en Liga Profesional fue en noviembre de 2024, contra Sarmiento.

RIESTRA, EL DURO RIVAL DE TALLERES

Deportivo Riestra se ubica cuarto en la Zona B, en base a su fortaleza como local, con arco invicto y récord sin goles de su arquero Ignacio Arce.

Ignacio Arce y su gran momento en Riestra (Prensa Riestra)

Línea de cinco defensores por parte de Gustavo el “Tata” Benítez, más tres volantes de marca para un equipo aguerrido y de fricción permanente. Con su goleador Jonathan Herrera (cuatro tantos), como llanero solitario... pero peligroso al fin.

FORMACIONES DE TALLERES Y DEPORTIVO RIESTRA

Talleres: Guido Hererera; Augusto Schott; Matías Catalán, Santiago Fernández, Jose Luis Palomino y Miguel Navarro; Ulises Ortegoza y Matías Galarza; Rubén Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Rodrigo Gallo y Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje y Alexander Díaz; Antony Alonso; Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.