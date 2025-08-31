Resumen de TV de la derrota de Talleres: cómo quedó en las tablas y lo que viene

Talleres no merecía perder, pero el 1 a 0 contra Deportivo Riestra en el Kempes lo mantiene en zona de descenso a nueve fechas del final del Torneo Clausura. Y se le viene dos partidos consecutivos fuera de Córdoba.

Después de la doble fecha por Eliminatorias Sudamericanas, el Albiazul visitará a Tigre en Victoria, por el interzonal, el domingo 14 de septiembre a las 20.

Y siete días después, por la novena fecha, se topará con el Rosario Central que quiere ser animador del torneo de la mano de Ángel Di María, el domingo 21 a las 19.

CÓMO QUEDÓ TALLERES EN LAS TABLAS

En la tabla anual, donde Talleres corre serio riesgo de descenso, se mantiene en zona roja, en el antepenúltimo puesto. Debería desempatar con el penúltimo, Aldosivi, que perdió con Boca, para conservar la categoría.

Talleres perdió de local ante Riestra por 1 a 0. Ramiro Pereyra/ La Voz

Y suma apenas un punto más que San Martín de San Juan (derrota parcial ante River 2-0 en el Más Monumental), último en la tabla anual.

En cuanto a las posiciones en la Zona B del Clausura, Talleres aparece también antepenúltimo, con sólo seis puntos. Dos más que Independiente y que Godoy Cruz.