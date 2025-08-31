El DT de Talleres no pierde la fe: “Encontré el equipo que a Carlos Tevez le gustaría”

Talleres debía ganar para descomprimir los ánimos y empezar a poner distancia con los puestos de descenso en la tabla anual. Pero perdió con Riestra 1 a 0, se fue silbado y su público reflejó la angustia por el presente Albiazul.

Es cierto que Talleres no mereció perder. Generó situaciones, tuvo dos muy concretas que debieron haber sido gol, de no ser por la impericia de Valentín Depietri y Rubén Botta, y perder fue mucho castigo. De todo esto se agarró Carlos Tévez al momento del análisis.

Ante todo, despejó dudas sobre su continuidad: “Un partido no me va a cambiar... lo dije el miércoles. Si dije que voy hasta el final... no voy a cambiar”, aseguró.

“Hoy encontré el equipo que a Carlos Tévez le gustaría. Hay que seguir. Algún día esto se tiene que dar vuelta. El equipo tiene un rumbo. Lamentablemente, no la estamos metiendo”, dio su parecer el DT Albiazul.

La tristeza de los jugadores de Talleres luego de la caída 0-1 ante Riestra en el Kempes. (Ramiro Pereyra / La Voz)

“El equipo buscó por todos lados. Me gustó mucho cómo jugó, pero como con San Martín no la metimos. Yo creo que es más mental que otra cosa. Cuando no hacés los goles en un arco, te los hacen en el tuyo”, añadió el “Apache”.

MÁS FRASES DEL TÉCNICO DE TALLERES

“Nos llegaron dos veces y nos hicieron un gol. Creo que estábamos bien parados. Cuando a esta equipo se le abra el arco, todo va a fluir" .

“Este no es un momento para lamentarse. Es para estar fríos y seguir trabajando. Estamos en una situación de mierda por todo lo que pasa en el club”.

“Me gusta cómo asumimos el protagonismo. Estoy convencido y tenemos que agarrar confianza”.

