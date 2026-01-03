Un reconocido futbolista sufrió un robo en su casa en Córdoba: lo que se sabe

Un grupo de delincuentes todavía no identificados robó en la casa de un futbolista en la ciudad de Córdoba en el inicio de este 2026. La Policía recibió la denuncia del damnificado, quien enumeró los elementos sustraídos, entre los cuales se destaca su auto.

Un reconocido futbolista sufrió un robo en su casa en Córdoba

Luis Miguel Angulo, jugador de Talleres, ingresó a su casa en el barrio La Docta luego de haber salido para celebrar Año Nuevo. Lamentablemente, encontró faltantes y ninguna señal de fuerza al ingresar ya que ninguna ventana o cerradura estaba rota.

Luis Miguel Angulo, el jugador de Talleres que sufrió un robo. (Facundo Luque La Voz)

Los autores aún no identificados habrían ingresado al domicilio y llevado un Peugeot 208 una consola PlayStation 5, una computadora y varios perfumes, según deslizó la Policía en un comunicado oficial este sábado 3 de enero.

Angulo le explicó a las autoridades que no posee cámaras de seguridad y desconoce si la alarma estaba activada. En este momento, la Policía trabaja para esclarecer el caso y dar con el paradero de los objetos.