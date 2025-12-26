Cometieron un millonario robo en un comercio del centro de Córdoba: lo que se sabe

Unos ladrones todavía no identificados cometieron un millonario robo en un comercio del centro de Córdoba. Las víctimas hablaron este viernes 26 de diciembre e informaron la mercadería que les sustrajeron y su valor aproximado.

Cometieron un millonario robo en un comercio del centro de Córdoba

El episodio de inseguridad ocurrió alrededor de las 5 de esta jornada dentro del local especializado en insumos tecnológicos, C-14. Los sujetos movieron las dos cámaras de seguridad que apuntaban al ingreso en la calle Rivadavia al 93.

El comercio del centro de Córdoba que sufrió un millonario robo.

Luego, sin la posibilidad de ser registrados y con el nulo movimiento de esa hora en la Peatonal de la ciudad, forzaron la cerradura e ingresaron. Se llevaron tres computadoras, un celular, y parlantes, que en total dan un costo de seis millones de pesos, según fuentes que hablaron con El Doce.