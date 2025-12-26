Cometieron un millonario robo en un comercio del centro de Córdoba: lo que se sabe

Unos ladrones todavía no identificados cometieron un millonario robo en un comercio del centro de Córdoba. Las víctimas hablaron este viernes 26 de diciembre e informaron la mercadería que les sustrajeron y su valor aproximado.
Cometieron un millonario robo en un comercio del centro de Córdoba
El episodio de inseguridad ocurrió alrededor de las 5 de esta jornada dentro del local especializado en insumos tecnológicos, C-14. Los sujetos movieron las dos cámaras de seguridad que apuntaban al ingreso en la calle Rivadavia al 93.
Luego, sin la posibilidad de ser registrados y con el nulo movimiento de esa hora en la Peatonal de la ciudad, forzaron la cerradura e ingresaron. Se llevaron tres computadoras, un celular, y parlantes, que en total dan un costo de seis millones de pesos, según fuentes que hablaron con El Doce.