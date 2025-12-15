Robo multimillonario en Córdoba: dejaron sin sueldos a una empresa de aluminio

Una empresa de aluminio localizada en Villa Silvina, en la zona metropolitana de Córdoba, sufrió un robo multimillonario durante el último fin de semana. Dos delincuentes ingresaron al establecimiento el viernes 15 y se llevaron dinero que estaba destinado a cubrir los pagos de salarios y el aguinaldo del personal. Los sujetos, portando armas, sorprendieron al grupo de empleados del sector de administración apenas regresaron de almorzar. Los trabajadores fueron maniatados.

Robo multimillonario: dejaron sin sueldos a una empresa

El hecho tuvo lugar a las 13.46, apenas un minuto después del regreso de los operarios a sus puestos. Luciano Ortiz, uno de los responsables del lugar, relató a El Doce que redujeron a las mujeres, luego fueron a su oficina, lo tiraron al suelo y sujetaron sus manos con precintos. Durante la agresión, le exigieron dinero bajo la amenaza de “volarle la cabeza”. De esta forma, se llevaron 80 millones de pesos. Federico, otro encargado, se encontró con un delincuente al ingresar, quien lo obligó a no mirarlo, lo condujo a la oficina donde estaba Ortiz y lo amenazó con dispararle en la cabeza.

Robo multimillonario en una empresa de Córdoba. (Foto: El Doce)

Los administradores de la metalúrgica expresaron una fuerte sospecha sobre una posible “entrega” por parte de alguien con información interna. La recolección de esta cantidad de efectivo era inusual para la firma, dado que operan como mayoristas con casas de aberturas, vendiendo todo facturado, con IVA y utilizando cheques virtuales. Luciano y Federico señalaron que los cuatro individuos que llegaron al lugar lo hicieron en un auto Volkswagen Bora color champán. Además, solo descendieron dos, quienes se dirigieron inmediatamente al sector administrativo. Los encargados indicaron que los asaltantes mostraban cierto conocimiento de la distribución de las instalaciones y de la identidad de cada persona.

El impacto de este violento episodio afecta seriamente a 16 grupos familiares que dependen de la empresa. Federico lamentó que el ilícito arruinó las celebraciones de fin de año de todos los empleados. Afirmó que gran parte de los trabajadores poseen familias y el efectivo sustraído estaba reservado para los salarios de los trabajadores.