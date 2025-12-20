Aseguran que una madre robó $11 millones de una fiesta de egresados en Córdoba

Padres de un grupo de estudiantes aseguran que una madre se robó 11 millones de pesos, que estaban destinados para la realización de una fiesta de egresados en Córdoba. El caso se da a pocos días del caso ocurrido en la provincia de Misiones.

“La fiesta era el sábado 13 y el miércoles 10 esta madre nos dijo que le habían robado la plata. Pensamos que era un chiste, pero no lo era”, contó una mamá de un damnificado, en diálogo con El Doce.

El caso se dio en el sexto año del colegio secundario armenio de barrio Pueyrredón. Según explicó, desde abril de 2024, cuando reservaron el lugar, le transfirieron el dinero a la acusada.

“Cuando nos enteramos de todo esto, hablamos con ella, que estaba presente en la reunión, pero dijo que a esa plata se la habían robado, aunque no hizo denuncia y tampoco hay filmaciones para probar el hecho", contó.

“La conocemos desde que los chicos iban a la sala de tres, con toda la confianza que le depositamos. habíamos acordado hacer todo de manera transparente”, contextualizó sobre la relación.

Los días pasaron, quedaron dos para la realización del trascendental evento y se enteraron de lo peor. “Fuimos al salón de fiestas y de las 166 tarjetas supuestamente abonadas solo se habían pagado las 28 de los egresados y un par más", rememoró.

“Después de agosto nunca más entregó dinero. La fiesta no se iba a hacer, teníamos dos días para juntar la plata porque para el jueves la teníamos que tener”, expresó angustiada la señora.

Finalmente, “la gente del salón fue muy amable y acompañó brindando alternativas”, según sus declaraciones. Además, la comunidad realizó diversas actividades para poder solventar los gastos que fueron y realizarla, que al final costó "casi tres fiestas“.

Este viernes 19 de diciembre, el grupo de padres realizó la denuncia correspondiente contra la madre acusada. “Queremos que se repare lo que sucedió. Ojalá esta persona reflexione y devuelva el dinero de estas familias”, cerró.