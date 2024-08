Un nuevo refuerzo llega a Belgrano y lo confirmó un exjugador del club

El adelantamiento del cierre del libro de pases para el jueves a las 20 horas que anunció AFA hizo que Belgrano se apurara en cerrar algunos acuerdos. Y, a pesar del hermetismo del club en dar información, el que confirmó la llegada de un defensor de experiencia para el Pirata fue un exjugador.

Marcelo Meli es un volante que jugó 13 partidos en el Pirata, con dos goles en su haber en 2019, año en el que bajó de categoría. Actualmente es jugador del Emelec de Ecuador y, en su historia de Instagram, saludó a Aníbal Leguizamón con la frase: “Todos los éxitos amigo, te vas al más grande de Córdoba”.

Marcelo Meli, quien jugó en Belgrano en 2019, saludó a Aníbal Leguizamón el defensor que llegaría a Córdoba para reforzar al club de barrio Alberdi Foto: captura de pantalla

Así, sólo faltaría que el defensor llegue a la ciudad entre la tarde del martes y la mañana del miércoles, pase la revisación médica de rigor, firme el contrato y sea presentado como un nuevo jugador del Celeste de Alberdi.

¿Quién es Aníbal Leguizamón, nuevo defensor de Belgrano?

Es un zaguero de 32 años que tiene nacionalidad argentina y paraguaya. Se inició en Argentino de Quilmes, luego pasó a Defensores de Belgrano, recaló en Arsenal de Sarandí y de allí, en 2019, fichó para el Emelec de Guayaquil en donde se convirtió en un referente.

Aníbal Leguizamón es el defensor que está a punto de llegar a Belgrano desde el Emelec de Ecuador

En el equipo eléctrico ha jugado 156 partidos, hecho siete goles y dio dos asistencias. En Ecuador, Leguizamón había renovado su contrato hasta 2027 y él mismo pagó la cláusula para rescindirlo ya que no fue inscripto en la lista de buena fe para el torneo ecuatoriano.

La palabra de un ex Instituto sobre la firma de Leguizamón en Belgrano

A Belgrano llega con el pase en su poder y firmará un contrato hasta diciembre de 2026. En el equipo ecuatoriano, muchos de los hinchas no querían que el defensor se vaya. Y uno de los que habló sobre la partida del defensor fue Javier Klimowicz.

El ex arquero surgido en Instituto y referente del Emelec, dijo sobre el defensor y su llegada al Pirata: “Es una vergüenza lo que pasó con Leguizamón, él no se quería ir pero no lo valoraron, no lo respetaron”.

Y añadió: “Se va a Argentina y va a ganar mucho menos, él no se quería ir pero cuando salió el tema de que no jugaría en estos seis meses, en Belgrano pidieron condiciones. Es una lástima porque hay jugadores de adentro que quieren tomar la misma decisión”.