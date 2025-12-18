Un jubilado intentó prenderse fuego en una sede de Anses en Córdoba

Un hombre quiso prenderse fuego y quemarse dentro de una sede de una sede de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en la ciudad de Córdoba. La Policía intervino justo a tiempo y evitó lo que podría haber sido una tragedia.

Un jubilado se roció con nafta en una sede de Anses

El suceso se desencadenó durante la mañana de este jueves 18 de diciembre cuando el sujeto ingresó a la sucursal ubicada sobre la calle Nicolás Avellaneda al 490, en barrio Alberdi.

Llegó con un bidón de nafta, roció su cuerpo e intentó autolesionarse, según el testimonio de los testigos que hablaron con las fuerzas de seguridad. Por fortuna, los uniformados pausaron el accionar y no se informó de personas lesionadas.