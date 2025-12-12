Economía / Anses

ANSES: quiénes dejarán de cobrar el bono de $70.000 desde enero de 2026

Un sector específico de jubilados y pensionados quedará sin acceder al bono extra desde enero del próximo año, debido a los nuevos topes establecidos por el Gobierno.

Aylén Barrera Arciniega
Aylén Barrera Arciniega

12 de diciembre de 2025,

La actualización de los haberes de jubilados y pensionados empezará a definirse este jueves 11 de diciembre, cuando el Indec dé a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre.

ANSES: cómo acceder los jubilados al reintegro de $120.000 además del aumento y el bono de noviembre.
Ese indicador será determinante para establecer el incremento que aplicará la ANSES en enero de 2026, dado que los ajustes se realizan en base a la inflación del mes anterior.

Las estimaciones del próximo aumento para jubilados y pensionados

Según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación de noviembre estaría en torno al 2,3%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el IPC avanzó un 2,4% mensual. Con esos números preliminares, ya es posible anticipar cómo podrían quedar los haberes del sistema previsional de cara al próximo mes.

Haberes estimados para jubilados y pensionados en enero de 2026

Si finalmente se aplica una suba del 2,3%, las prestaciones quedarían de la siguiente forma:

  • Jubilación mínima: $348.719,82
  • Jubilación mínima + bono de $70.000: $418.719,82
  • PUAM: $278.975,85
  • PNC por vejez o discapacidad: $244.103,87
  • PNC para madres de siete hijos: $348.719,82
  • Jubilación máxima: $2.346.554,25

Estas cifras podrían ajustarse ligeramente en función del dato oficial que publique el Indec.

Quiénes dejarán de acceder al bono de $70.000

El Gobierno fijó nuevos límites para acceder al bono de $70.000. De esta manera, los jubilados y pensionados que perciban un ingreso superior a la jubilación mínima no podrán cobrar el refuerzo en enero.

Aguinaldo ANSES Diciembre 2025: quiénes lo cobran, cuánto se paga y cómo se calcula
Quedan excluidos:

  • Quienes reciban haberes por encima de los $418.719,82.

Pago proporcional:

  • Los beneficiarios que perciban más de $348.719,82 pero menos del tope de $418.719,82 accederán a un pago proporcional, diseñado para que ningún ingreso supere ese monto máximo.

Quiénes sí recibirán el bono completo:

  • Jubilados y pensionados del SIPA con haber mínimo.
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que cobran la mínima.

