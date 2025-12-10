Mini bono de ANSES: los grupos que van a cobrar $50.000 y $70.000 adicionales este mes

En diciembre, se otorgarán bonos de distintos valores junto con los haberes correspondientes a jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

A la par, sigue en marcha el cronograma de pagos de diciembre, que incorpora un aumento en los montos mensuales de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Aguinaldo ANSES Diciembre 2025: quiénes lo cobran, cuánto se paga y cómo se calcula

Anses confirmó que en diciembre todas las prestaciones previsionales recibirán un incremento del 2,3%, correspondiente a la inflación de octubre que informó el INDEC. Este ajuste impacta tanto en jubilados y pensionados como en quienes cobran asignaciones familiares.

Bono para jubilados en diciembre

El Gobierno continuará otorgando el bono mensual de $70.000 destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos. En diciembre de 2025, el monto del refuerzo se mantiene sin modificaciones.

Con el aumento del haber mínimo, también se actualizan los topes de ingreso para acceder al bono:

Reciben el bono completo de $70.000:

Jubilados y pensionados que cobren hasta el haber mínimo, fijado en $340.879,59.Con el refuerzo, el ingreso total asciende a $410.879,59.

Reciben un bono proporcional:

Quienes perciban entre $340.879,59 y $410.879,59 obtendrán un monto diferencial hasta completar ese total. Ejemplo: si el haber es de $360.879,59, el bono será de $50.000 para llegar a los $410.879,59.

Cómo es el nuevo plan de ANSES de actualización de los haberes de los jubilados.

¿Quiénes quedan excluidos?

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $410.879,59 no accederán al refuerzo.

Haberes finales con aumento y bono incluido

Tras el ajuste de diciembre y la continuidad del refuerzo económico, así quedan los montos actualizados:

Jubilación mínima: $410.879,59

Jubilación máxima: $2.363.160,10

PUAM: $342.624,77

Pensiones No Contributivas (PNC): $381.653,76

Cuándo se cobra el bono para jubilados

El bono extraordinario de fin de año se acreditará junto con el haber mensual. Este es el calendario de pagos según la terminación del DNI: