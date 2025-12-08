Ni bono ni aguinaldo: el nuevo beneficio exclusivo de ANSES para jubilados que pocos conocen

La Administración Nacional de la Seguridad Social ratificó que seguirá vigente el Programa de Beneficios ANSES, dirigido a jubilados y pensionados.

Esta herramienta de descuentos se incorpora a las medidas que impulsa el organismo para aliviar el efecto de la suba de precios en los ingresos de los adultos mayores.

Sede central de Anses en Córdoba capital (Pedro Castillo / La Voz)

A esto se suma la participación de distintas entidades bancarias que incorporan nuevos beneficios en forma de rebajas y devoluciones.

Qué son y cómo funcionan los Beneficios ANSES

El programa de ANSES busca que las principales cadenas de supermercados del país, como Carrefour y Jumbo, junto con otros comercios adheridos, ofrezcan descuentos y reintegros exclusivos para jubilados y pensionados que abonen sus compras con la tarjeta de débito en la que reciben sus haberes.

Los Beneficios ANSES permiten acceder a descuentos y reintegros en las principales cadenas de supermercados del país, además de una amplia red de comercios adheridos que pueden consultarse en la web oficial del organismo. A este programa se suman también promociones especiales de distintos bancos, entre ellos el Banco Supervielle, el Banco Nación y el Banco Galicia.

Chango de supermercado vació: (Foto: web)\u002E

En el caso del Banco Supervielle, los jubilados y pensionados pueden obtener un 20% de descuento pagando con tarjeta de débito o código QR, con topes de $25.000 y $15.000 respectivamente. Incluso existe la opción de alcanzar un reintegro de hasta $40.000 combinando ambos medios de pago. Estos beneficios están disponibles los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. En farmacias, el mismo día se ofrece un 50% de descuento, con topes de $6.000 o $12.000 si se combinan los métodos de pago, además de la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito todos los días.

En cuanto al Banco Nación, quienes cobren su haber a través de esta entidad acceden a un 5% de reintegro adicional abonando con tarjeta de débito o crédito, con un límite mensual de $20.000, aplicable en supermercados como Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. A esto se suma un beneficio extra: el banco remunera diariamente el saldo disponible con una tasa del 32% TNA.

Por su parte, los jubilados y pensionados que perciben sus haberes en el Banco Galicia cuentan con un 25% de descuento y la posibilidad de pagar en hasta 3 cuotas sin interés en farmacias y ópticas, con un tope de $12.000, y en supermercados, con un límite de $20.000. Además, quienes posean una cuenta remunerada FIMA reciben rendimientos diarios del 33,2% TNA.

Los descuentos para jubilados de ANSES en supermercados durante diciembre

Estas son las promociones disponibles para jubilados y pensionados dentro del Programa de Beneficios ANSES durante el último mes de 2025, sin considerar los descuentos y reintegros que ofrecen las entidades bancarias:

Disco: 10% en todos los rubros + 20% en perfumería y limpieza, sin tope. No combinable con otras promociones.

Jumbo: 10% en todos los rubros + 20% en perfumería y limpieza, sin límite. No acumulable con otros beneficios.

Vea: 10% en todos los rubros + 20% en perfumería y limpieza, sin límite. No acumulable con otras ofertas.

Coto: 10% sin tope en todos los rubros. No combinable con otros descuentos.

La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros. No acumulable con otras promociones.

Josimar: 15% en todos los rubros, sin límite. No combinable con otros beneficios.

Carrefour: 10% en todos los rubros, con un tope de $35.000. No acumulable con otras promociones.

Día: 10% en todos los rubros, con un tope de $2.000 por compra. Aplica a todos los productos y sí permite acumularse con otras ofertas.