Ni bono ni aguinaldo: el nuevo beneficio exclusivo de ANSES para jubilados que pocos conocen

La Administración Nacional de la Seguridad Social ratificó que seguirá vigente el Programa de Beneficios ANSES, dirigido a jubilados y pensionados.
Esta herramienta de descuentos se incorpora a las medidas que impulsa el organismo para aliviar el efecto de la suba de precios en los ingresos de los adultos mayores.
A esto se suma la participación de distintas entidades bancarias que incorporan nuevos beneficios en forma de rebajas y devoluciones.
Qué son y cómo funcionan los Beneficios ANSES
El programa de ANSES busca que las principales cadenas de supermercados del país, como Carrefour y Jumbo, junto con otros comercios adheridos, ofrezcan descuentos y reintegros exclusivos para jubilados y pensionados que abonen sus compras con la tarjeta de débito en la que reciben sus haberes.
Los Beneficios ANSES permiten acceder a descuentos y reintegros en las principales cadenas de supermercados del país, además de una amplia red de comercios adheridos que pueden consultarse en la web oficial del organismo. A este programa se suman también promociones especiales de distintos bancos, entre ellos el Banco Supervielle, el Banco Nación y el Banco Galicia.
En el caso del Banco Supervielle, los jubilados y pensionados pueden obtener un 20% de descuento pagando con tarjeta de débito o código QR, con topes de $25.000 y $15.000 respectivamente. Incluso existe la opción de alcanzar un reintegro de hasta $40.000 combinando ambos medios de pago. Estos beneficios están disponibles los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. En farmacias, el mismo día se ofrece un 50% de descuento, con topes de $6.000 o $12.000 si se combinan los métodos de pago, además de la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito todos los días.
En cuanto al Banco Nación, quienes cobren su haber a través de esta entidad acceden a un 5% de reintegro adicional abonando con tarjeta de débito o crédito, con un límite mensual de $20.000, aplicable en supermercados como Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. A esto se suma un beneficio extra: el banco remunera diariamente el saldo disponible con una tasa del 32% TNA.
Por su parte, los jubilados y pensionados que perciben sus haberes en el Banco Galicia cuentan con un 25% de descuento y la posibilidad de pagar en hasta 3 cuotas sin interés en farmacias y ópticas, con un tope de $12.000, y en supermercados, con un límite de $20.000. Además, quienes posean una cuenta remunerada FIMA reciben rendimientos diarios del 33,2% TNA.
Los descuentos para jubilados de ANSES en supermercados durante diciembre
Estas son las promociones disponibles para jubilados y pensionados dentro del Programa de Beneficios ANSES durante el último mes de 2025, sin considerar los descuentos y reintegros que ofrecen las entidades bancarias:
- Disco: 10% en todos los rubros + 20% en perfumería y limpieza, sin tope. No combinable con otras promociones.
- Jumbo: 10% en todos los rubros + 20% en perfumería y limpieza, sin límite. No acumulable con otros beneficios.
- Vea: 10% en todos los rubros + 20% en perfumería y limpieza, sin límite. No acumulable con otras ofertas.
- Coto: 10% sin tope en todos los rubros. No combinable con otros descuentos.
- La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros. No acumulable con otras promociones.
- Josimar: 15% en todos los rubros, sin límite. No combinable con otros beneficios.
- Carrefour: 10% en todos los rubros, con un tope de $35.000. No acumulable con otras promociones.
- Día: 10% en todos los rubros, con un tope de $2.000 por compra. Aplica a todos los productos y sí permite acumularse con otras ofertas.
- Chango Más: 10% en todos los rubros, con un límite de $15.000. No combinable con otras promociones.