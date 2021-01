En el día de cumpleaños de Carlos “La Mona” Jiménez, su hija mayor comunicó a través de las redes sociales que dio positivo en coronavirus. Se trata de Lorena, la más grande del clan Jiménez, quien utilizó su cuenta de Instagram para comunicar la noticia a sus seguidores.

“Yo pensé que no me iba a tocar y me tocó”, aseguró la cantante de 44 años. Quien comentó también que no tiene complicaciones de gravedad y que pasará el aislamiento en su domicilio.

“Les cuento que yo estoy bárbara. Solamente siento un poco de dolor de cuello, cabeza y no puedo sentir el olor de los perfumes, pero todo lo demás bárbaro. Así que tranqui, a soportar estos 10 días”, expresó Lorena.

Por el momento, no hay información de que otro de los integrantes de la familia se hayan realizado el análisis para detectar el Covid-19.