Uepc rechazó la oferta salarial y va a paro de actividades para los primeros días de agosto

En el marco de diversos reclamos, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) anunció un nuevo paro docente en el marco del rechazo de la nueva oferta salarial. “En el marco de la conciliación obligatoria y después de dos cuartos intermedios, el Gobierno de Córdoba nos presentó una propuesta salarial que representa un retroceso”, difundió el sindicato.

En este sentido, anunció un paro de actividades en toda la provincia para los primeros días de agosto. Considera que la propuesta provincial es un “desconocimiento de los requerimientos planteados”.

UEPC VA A PARO PARA LOS PRIMEROS DÍAS DE AGOSTO

El sindicato de docentes ratificó un paro de 48 horas para el lunes 5 y el martes 6 de agosto. El martes habrá movilizaciones en toda la provincia, con foco en la ciudad de Córdoba.

“Lamentablemente para nosotros, la nueva propuesta no es superadora, porque no contiene lo que planteamos en la síntesis de la asamblea de delegados departamentales, donde dijimos que la nueva propuesta tenía que tener un mayor recupero desde el mes de junio”, ratificó el gremio.

Asimismo, agregó: “Debía resolver las cuestiones del Apross, tenía que suspender el diferimiento para los jubilados y mantener los puntos que estaban en la propuesta que había sido rechazada”.

“No está garantizado el 100% del IPC, remunerativo y bonificable, no está garantizada la jerarquización, no está garantizado el cumplimiento de la compensación para las DAI, para la Universidad Provincial no está el complemento Fonid, por todo esto consideramos que el gobernador no cumplió con la promesa pública asumida, no hubo una propuesta superadora”.