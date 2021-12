La localidad de Ucacha, ubicada en el departamento Juárez Celman, decidió cambiar los viejos postes de luz de madera por otros de hormigón, pero se dieron cuenta que eran el hábitat de una familia de pájaros carpinteros. Fue ahí que decidieron hacer el recambio pero conservar las porciones de postes de madera donde las aves habían construido sus nidos.

Ingenio. Para salvar el nido de un pájaro carpintero en un barrio de Ucacha (Gentileza).

Gustavo Bernardi, es gerente de la Cooperativa Cespu, y fue quien tomó la iniciativa. “Estos pájaros carpinteros tenían sus nidos en unos viejos postes de teléfonos que debíamos reemplazar por otros de hormigón, para llevar el tendido eléctrico al barrio y a la escuela. Cuando hicimos la intervención, decidimos mantener parte de esos nidos amurados al nuevo bloque de hormigón”, dijo a La Voz.

El día que reemplazaron los postes se llevaron una grata sorpresa: no había sólo un pájaro carpintero sino cinco. Actualmente, los nidos siguen siendo habitados por una parejita de aves. “Me he criado en el campo. Cuando tomamos esta decisión no sabíamos si iba a funcionar pero a un año podemos decir que sí”, describió el gerente.

“Quizás en algún tiempo se vayan. Pero somos los humanos quienes debemos aprender a convivir con el resto de la naturaleza. Ese es el mensaje que queríamos transmitir desde la cooperativa, la cual lleva adelante muchas acciones sociales”, cerró.

Un ejemplo de cómo lograr la convivencia de todas las especies, ante el progreso social.