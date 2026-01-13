Un joven de 19 años que trabajaba con su familia sufrió la caída de un chimango que le provocó la muerte producto de las graves heridas que padeció. El norte de la provincia de Córdoba fue escenario de un nuevo accidente laboral en el inicio de este 2026.

Trabajaba con su familia, le cayó encima un chimango y murió en Córdoba

El suceso fatal se produjo durante la tarde del lunes 12 de enero en una estancia de la zona de Campo de las Piedras, Candelaria Sud. Según la investigación de la departamental de Totoral, el muchacho realizaba tareas rurales cuando la maquinaria agrícola se desestabilizó y cayó sobre él.

La máquina agrícola del accidente fatal.

El chimango le provocó lesiones graves en su cabeza y su abdomen. Sus familiares lo trasladaron de urgencia en una camioneta particular al hospital local, donde el personal médico intentó estabilizarlo, pero finalmente se confirmó su fallecimiento. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.