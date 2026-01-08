Tragedia: una joven murió en pleno Centro de Córdoba tras ser atropellada

Una joven de 27 años falleció este jueves por la tarde tras ser embestida por un colectivo en pleno centro de la ciudad de Córdoba. El siniestro se produjo alrededor de las 16 en la transitada intersección de las calles Vélez Sarsfield y 27 de Abril, en un contexto de escasa visibilidad debido a la fuerte lluvia registrada en la capital cordobesa.

Una joven murió en el Centro de Córdoba tras ser atropellada

Según informaron fuentes policiales y testigos presenciales, la víctima cruzaba la calzada cuando fue alcanzada por una unidad de la empresa Coniferal. El colectivo, perteneciente a la línea 30, circulaba por la avenida Vélez Sarsfield y, al realizar el giro reglamentario para ingresar a la calle 27 de Abril, se produjo el impacto.

Pasajeros que viajaban en la unidad y transeúntes coincidieron en que el vehículo no golpeó a la mujer con su parte frontal. “El semáforo estaba en verde, dobló normal y la chica no estaba ni siquiera delante del colectivo, sino que la pisó con las dos ruedas de atrás”, relató una testigo. Esta versión fue ratificada por un comerciante de la zona, quien confirmó que la joven fue arrollada por el eje trasero del coche.

El comisario inspector Marcelo Peralta adelantó que las inclemencias del tiempo son un factor clave en la investigación. Se analiza si el empañamiento de los cristales de la unidad pudo haber dificultado la visión del chofer al momento de la maniobra. “El conductor manifestó que no se percató de la presencia de la mujer”, indicó el oficial, quien además precisó que la víctima cruzaba por la senda peatonal.

La Justicia busca determinar la responsabilidad de las partes y confirmar la secuencia de los semáforos. Al momento del operativo inicial, la joven no había sido identificada formalmente debido a que no portaba documentación personal entre sus pertenencias.

Murió en pleno Centro: restricción de circulación

Tras la confirmación del deceso por parte de los servicios médicos de emergencia, el sector fue vallado y el tránsito permanece restringido de manera total y parcial en las calles adyacentes para permitir el trabajo de los peritos.

Personal de la Policía de Córdoba y especialistas en accidentología vial trabajan en el sitio para recolectar pruebas y testimonios fundamentales para la causa. El hecho generó una profunda conmoción en una de las esquinas más concurridas de la ciudad, en un horario de alta circulación peatonal.