Quién era la joven que murió en pleno Centro de Córdoba tras ser atropellada por un colectivo

Este viernes 9 de enero, la Justicia de la provincia confirmó la identidad de la joven que murió en pleno Centro de Córdoba tras ser atropellada por un colectivo de Coniferal. En paralelo, la investigación alrededor del siniestro vial continúa.

Quién era la joven que murió en pleno Centro de Córdoba tras ser atropellada

Se trata de Agustina Pagliero, quien tenía 27 años y en 2020 había obtenido el título de Martillero y Corredor Público en la Universidad Siglo 21 de Córdoba, según informó El Doce.

La joven falleció tras ser atropellada por un colectivo de Coniferal.

En el transcurso de 2021, ella empezó a trabajar en una inmobiliaria de la ciudad de Córdoba, pero en los inicios del año siguiente dejó su puesto. El medio mencionado comunicó que la víctima tenía domicilio en barrio Smata, al suroeste de la Capital.

Murió en pleno Centro de Córdoba tras ser atropellada

La joven de 27 años falleció durante la tarde de este jueves 8 de enero en la intersección de las calles Vélez Sarsfield y 27 de Abril. En medio de las lluvias que redujeron la visibilidad, ella cruzaba la calzada cuando recibió el impacto de una unidad de transporte.

El colectivo de la línea 30 circulaba por la avenida Vélez Sarsfield y, al realizar el giro reglamentario para ingresar a la calle 27 de Abril, se produjo el impacto, según el testimonio de testigos a la Policía.

“El semáforo estaba en verde, dobló normal y la chica no estaba ni siquiera delante del colectivo, sino que la pisó con las dos ruedas de atrás”, expresó una señora. Un comerciante de la zona ratificó la información que indica que la joven fue arrollada por el eje trasero del coche.