Quién es el cordobés que falleció frente a la casa de Cristina Kirchner

Este jueves se conoció la identidad del hombre que perdió la vida tras ser embestido el miércoles por la mañana frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, ubicada en la calle San José 1.111 del barrio Constitución. La víctima fue identificada como Adrián Cherasco, un cordobés de 39 años que formaba parte del grupo de militantes que acompañaba diariamente a la exmandataria en su domicilio.

El siniestro se produjo cuando un taxi impactó contra la persiana de un bar situado justo enfrente de la vivienda donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. Según el relato en primera persona de Fernández de Kirchner, el estruendo del choque, el ruido de los frenos y los gritos de auxilio se percibieron con claridad desde el interior de su casa, lo que motivó la intervención inmediata de su custodia personal, Diego.

El perfil de “Córdoba”, el militante reconocido por la expresidenta

Cherasco, a quien sus compañeros de militancia apodaban afectuosamente “Córdoba” por su lugar de origen, viajaba regularmente hacia Buenos Aires para participar de las vigilias frente al balcón de la dirigente política. Fuentes cercanas a su entorno y la propia exjefa de Estado resaltaron que el hombre había alcanzado un importante logro personal recientemente: había terminado sus estudios secundarios.

La exmandataria utilizó su cuenta oficial en la red social X para narrar los detalles del hecho y expresar su pesar. En su publicación, describió cómo su custodio, Diego, acudió a la calle para solicitar asistencia médica tras observar el taxi incrustado en el local comercial. “Me dijeron que tenía 39 años y que siempre venía desde su provincia para hacer vigilias mirando mi balcón”, señaló Cristina.