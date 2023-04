Todo lo que tenés que saber del Belgrano-Sarmiento, por la novena fecha de Liga Profesional

Se le hizo larga la espera a Belgrano para volver a jugar tras la derrota con Godoy Cruz, que pegó duro. Y más prolongado todavía el regreso a Alberdi, para el que todavía faltan un par de fechas. Por lo pronto, este lunes a las 20 recibirá a Sarmiento de Junín, en su último partido en el Kempes. Por ESPN Premium, por la novena fecha de la Liga Profesional.

El parate por Fecha Fifa no le sirvió mucho a Belgrano, ya que no sólo no recuperó a Gabriel Compagnucci del desgarro, sino que perdió al zaguero Nicolás Meriano por esa misma lesión. Erik Godoy o Diego Novaretti lo reemplazarán.

Guillermo Farré recupera a Mariano Miño, para el duelo de Belgrano ante Sarmiento. Foto: Twitter @Belgran

La próxima como local para el Pirata será el miércoles 12 de abril, por la fecha 11 ante Huracán, ya en el remozado Gigante de Alberdi.

CÓMO LLEGA BELGRANO

La campaña de Belgrano en lo numérico no es mala. Tiene 11 puntos y está en un lote que le permite cumplir hasta aquí con el objetivo primario, que es mantener la categoría. Pero cuando el análisis se hace más fino aparecen falencias. De las 11 unidades sumadas hasta aquí por el Pirata, obtuvo sólo cuatro en condición de local: triunfo 2-1 sobre River y magro empate sin goles con Lanús.

El otro punto flojo es lo futbolístico. Al equipo todavía le cuesta mostrar una línea definida de juego: tiene fallas en defensa (las pagó caro ante Godoy Cruz) y no le resulta fácil abastecer a su goleador, Pablo Vegetti. Y el delantero se desdibuja en el esfuerzo por presionar y pierde peso ofensivo.

Mariano Miño, que se recupera de una rotura de ligamentos, es uno de los jugadores que pueden volver en Belgrano en el próximo partido ante Sarmiento en Córdoba Foto: Prensa de Belgrano

Una respuesta la puede dar Mariano Miño, en la medida que recobre ritmo. Por lo pronto el enganche concentró tras su larga recuperación tras ser operado en la rodilla, y es una opción para Guillermo Farré. También aparece en la lista el chileno Alex Ibacache, lateral izquierdo que llegó como refuerzo por la lesión de Francisco Oliver, operado por rotura de ligamentos.

El defensor Axel Ibacache ya trabaja junto al plantel de Guillermo Farré (Prensa Belgrano)

Por otra parte, el Pirata estrenará este lunes su camiseta modelo 2023, con indumentaria de un mismo color celeste. La casaca es un homenaje al Potro Rodrigo Bueno, fanático de Belgrano y que este año cumpliría los 50. Se pone a la venta este lunes en la tienda República de Alberdi, y cuesta 20 mil pesos.

CÓMO LLEGA SARMIENTO

Sarmiento llega a Córdoba con ocho puntos (dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas) y con dos caídas en fila: de visitante 1-0 con Racing y 2-0 con el puntero River en Junín. El equipo de Israel Damonte tiene como objetivo salvar la categoría y está muy complicado con la tabla de promedios.

Lucas Melano, el delantero que debutó en Primera en Belgrano, venía siendo titular pero este lunes ocupará un lugar entre los suplentes. La dupla de ataque es integrada por el cordobés Javier Toledo y por el goleador del equipo, Luciano Gondou.

PROBABLES FORMACIONES DE BELGRANO Y SARMIENTO

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Erik Godoy o Diego Novaretti y Lucas Diarte; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Ariel Rojas e Iván Ortigoza; Matías García; Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.

Sarmiento: Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Juan Insaurralde, Manuel García y Gabriel Díaz; Sergio Quiroga y Emiliano Méndez; Fernando Martínez y David Gallardo; Luciano Gondou y Javier Toledo. DT: Israel Damonte.