Luego del empate de Belgrano ante Alvarado que, resultados externos mediante, lo dejaba afuera de la clasificación para la chance del segundo ascenso a la Liga Profesional, el que dio la cara fue Esteban González. El técnico que asumió en el comienzo de la semana pasada luego de la renuncia de Ricardo Carusio Lombardi, se mostró dolido.

“Tengo un dolor y una bronca bárbara por no haber podido lograr el objetivo. Es la misma sensación que tienen los muchachos. Los jugadores hicieron un esfuerzo tremendo, no sólo en este partido sino en el proceso anterior con Ricardo. No alcanzó el esfuerzo, se nos dieron los resultados pero no pudimos lograr la clasificación”, fueron las primeras palabras de Teté en la conferencia.

A la hora del análisis, el entrenador Pirata trató de buscarle justificación al resultado de su único partido al frente del plantel pirata. “Hubo momentos que sufrimos el partido, tratamos de equilibrar el partido con el ingreso de Longo en el entretiempo y por momentos lo logramos, tuvimos chances luego del empate de ellos de ponernos 2 a 1 pero después tuvimos algunas desatenciones que nos costaron el gol en contra”, dijo el entrenador.

Sobre su futuro, Teté repitió lo que había dicho en su presentación: “Ahora tengo que volver a mi casa y el club deberá reorganizarse políticamente con las elecciones para saber qué camino van a tomar. Obvio que me gustaría seguir pero no depende de mí. Me voy con un dolor y una bronca bárbara y después veremos cómo seguiremos”.