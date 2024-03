Testeos de ITS, controles ginecológicos y vacunas gratis en Córdoba: dónde y hasta cuándo

En el marco del mes de la mujer, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba lanzó una jornada integral que tendrá testeos de enfermedades de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), controles ginecológicos gratis, entre otras actividades de promoción y prevención.

TESTEOS DE ITS Y CONTROLES GINECOLÓGICOS GRATIS EN CÓRDOBA

La campaña con espacios de promoción y atención de la salud integral de la mujer comenzó este lunes 11 de marzo y se extenderá hasta este sábado 16 en el Paseo del Buen Pastor, de 16 a 19.30.

El nuevo uso del complejo fue inaugurado el 4 de agosto de 2007. Pinterest.

El Programa provincial de VIH/sida, ITS y Hepatitis Virales ofrece testeos de ITS, asesorías. “Los test para VIH, sífilis, hepatitis B y C son voluntarios, confidenciales y gratuitos, y que la entrega de resultados se realiza en el momento”, recordaron fuentes oficiales.

Mes de la mujer en la ciudad de Córdoba. Foto: Gobierno de Córdoba

En caso que una prueba de resultado de positivo, el Programa brinda acompañamiento y asesorías sobre el tratamiento a seguir. Cualquier persona desde los 13 años de edad, sin necesidad de que la acompañe un adulto, puede solicitar los estudios.

Testeos gratuitos en la ciudad de Córdoba. Foto: Gobierno de Córdoba

Paralelamente, quienes se presenten podrán acceder a controles ginecológicos, que incluyen la prueba de Papanicolau (PAP) y testeo de Virus de Papiloma Humano (VPH). “En los casos que corresponda, se entregan turnos protegidos para realizarse mamografías en alguno de los centros de salud provinciales”, indicaron.

Vacunación de calendario y covid gratis en Córdoba. Foto: Gobierno de Córdoba

OTRAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN EL BUEN PASTOR

Por otro lado, el Programa de Protección de la Embarazada y su Bebé, brinda asesoramiento e información para inscribirse y acceder a sus beneficios; mientras que el equipo de Inmunizaciones estará aplicando dosis de calendario y contra Covid, con el objetivo de ampliar el acceso a la vacunación y avanzar en las coberturas.

Por su parte, el Departamento de Zoonosis suma acciones de prevención sobre infecciones transmitidas por mosquitos, accidentes por animales ponzoñosos y enfermedades transmitidas por alimentos, además de brindar información sobre enfermedades zoonóticas.

Actividades para la salud bucal en la ciudad de Córdoba. Foto: Gobierno de Córdoba

Por último, el Programa de Salud Bucal, junto al Instituto Odontológico Provincial, brinda consejerías sobre prevención de cáncer bucal, hábitos alimenticios saludables y malas prácticas.

.