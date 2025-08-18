Vía Córdoba / Talleres

Talleres y su peor registro sin victorias como local: cómo quedó en las tablas y lo que viene

Empate de escaso valor ante San Martín de San Juan en un Kempes donde se agudizó su crisis futbolística. Sigue en zona roja.

Jorge Nahúm

18 de agosto de 2025,

Talleres fue más de lo mismo. Noche para el olvido en un Kempes con desaprobación del público.

La noche pintaba mal por el clima, y terminó peor. La gente que se llegó al estadio, desafiando el frío y la lluvia, le hizo frente. Pero no toleró otro híbrido resultado de Talleres, que no gana en el Kempes, y lo despidió entre reclamos y silbidos.

El empate 0 a 0 con San Martín de San Juan, último en las dos tablas, dejó a Talleres comprometido y en zona de descenso. De hecho, en la tabla anual supera sólo a los cuyanos y, por diferencia de goles, a Aldosivi, con el que debería desempatar para asegurar la categoría.

Talleres recibió a San Martín de San Juan por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)
Esta situación límite es producto de su pésima campaña en general y sobre todo como local, ya que en el Kempes ganó sólo un partido en los 11 que disputó en este 2025. La última vez fue el 5 de abril, frente a Gimnasia de La Plata.

Y apenas se impuso en dos de las últimas 14 presentaciones, el peor registro en el historial Albiazul. Peor aún que las tres victorias en 1987 y 1992 (estadísticas Mauricio Cóccolo @mauricoccolo en X).

Talleres recibió a San Martín de San Juan por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)
En la próxima fecha Talleres va a Tucumán, para enfrentar el sábado 23 a las 20 al Atlético, que empató 2 a 2 agónicamente en su visita a Sarmiento. Lo perdía 2 a 0, y se llevó un punto por los goles de Coronel a los 42 del segundo tiempo, y de Carlos Auzqui, exdelantero Albiazul, en tiempo de descuento.

POSICIONES TABLA ANUAL (ÚLTIMOS PUESTOS)

  • Atlético (T) 22
  • Vélez 22
  • Banfield 21
  • Sarmiento 21
  • Godoy Cruz 20
  • Talleres 18
  • Aldosivi 18
  • San Martín (SJ) 14

