Talleres y su peor registro sin victorias como local: cómo quedó en las tablas y lo que viene

La noche pintaba mal por el clima, y terminó peor. La gente que se llegó al estadio, desafiando el frío y la lluvia, le hizo frente. Pero no toleró otro híbrido resultado de Talleres, que no gana en el Kempes, y lo despidió entre reclamos y silbidos.

El empate 0 a 0 con San Martín de San Juan, último en las dos tablas, dejó a Talleres comprometido y en zona de descenso. De hecho, en la tabla anual supera sólo a los cuyanos y, por diferencia de goles, a Aldosivi, con el que debería desempatar para asegurar la categoría.

Talleres recibió a San Martín de San Juan por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)

Esta situación límite es producto de su pésima campaña en general y sobre todo como local, ya que en el Kempes ganó sólo un partido en los 11 que disputó en este 2025. La última vez fue el 5 de abril, frente a Gimnasia de La Plata.

Y apenas se impuso en dos de las últimas 14 presentaciones, el peor registro en el historial Albiazul. Peor aún que las tres victorias en 1987 y 1992 (estadísticas Mauricio Cóccolo @mauricoccolo en X).

En la próxima fecha Talleres va a Tucumán, para enfrentar el sábado 23 a las 20 al Atlético, que empató 2 a 2 agónicamente en su visita a Sarmiento. Lo perdía 2 a 0, y se llevó un punto por los goles de Coronel a los 42 del segundo tiempo, y de Carlos Auzqui, exdelantero Albiazul, en tiempo de descuento.

POSICIONES TABLA ANUAL (ÚLTIMOS PUESTOS)