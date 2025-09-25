Talleres y las sanciones en Rosario: cuántas fechas para Navarro y que multa recibió Tévez

Talleres pasó por una prueba de carácter ante Central en Rosario y Luis Lobo Medina como árbitro. Y se dieron a conocer las sanciones para el lateral Miguel Navarro y el entrenador Carlos Tevez.

El venezolano fue castigado con una fecha, leve teniendo en cuenta que es reincidente. Contra Sarmiente este sábado será reemplazado por Gabriel Báez, por la décima jornada del Clausura.

Carlos Tevez, el DT. Rosario Central vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 9 Torneo Clausura Liga Profesional.

A su turno, Tevez deberá pagar una multa de 483 mil pesos o quedar afuera del banco un partido por las protestas al final del encuentro. Misma sanción para su hermano Diego, integrante del cuerpo técnico. Mientras que el PF Diego Murillo se llevó el castigo más severo: tres fechas.

LA RACHA QUE DEBE CORTAR TALLERES EN EL KEMPES

Después de dos empates como visitante, y de volver a festejar un gol tras siete fechas y 603 minutos, Talleres apunta a ganar este sábado en el Kempes frente a Sarmiento. Lo que no se da desde la victoria sobre Gimnasia La Plata en abril en el torneo pasado, con Pablo Guiñazú como entrenador.

Talleres visitó a Rosario Central por la Liga Profesional. (Prensa Talleres)

En el presente Torneo Clausura todavía no se impuso como local, y su único triunfo fue el 2-1 sobre Independiente en Avellaneda, por la segunda fecha. Son siete partidos sin victorias, seis en el Kempes.