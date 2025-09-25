Talleres y la formación que perfila Carlos Tevez para recibir a Sarmiento, por un triunfo vital

La mejoría exhibida en los últimos partidos por parte de Talleres debe refrendarse con la victoria tan postergada. Y la ocasión que se presenta es este sábado a las 21.15 frente a Sarmiento de Junín en el Kempes, fecha 10 del Clausura, previa al derby con Belgrano.
Como lo dijo Carlos Tevez después del 0 a 0 con Tigre, que era para más, cuesta encontrar ese triunfo para “destrabar”. O como resaltó después del valioso 1 a 1 con Central en Rosario, “Talleres metió y jugó”, y volvió al gol después de siete fechas. Le falta la victoria.
En esa línea, el “Apache” va poniendo los nombres a los puestos en cancha. Gabriel Báez reemplazará en el lateral izquierdo a Miguel Navarro, otra vez expuslado, mientras que Matías Galarza ya purgó la fecha de suspensión pero el DT Albiazul sostendría en el eje central a Juan Camilo Portilla.
La formación Albiazul sería entonces con Guido Herrera; Matías Catalán, Rodrigo Guth y José Luis Palomino; Augusto Schott, Ulises Ortegoza, Portilla, y Báez; Rubén Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti.
LOS JUGADORES QUE RECUPERA TALLERES
Carlos Tevez va recibiendo también buenas noticias del cuerpo médico. Por ejemplo, que Luis Miguel Angulo estaría a disposición. El extremo colombiano ya se recuperó con la cicatrización de una antigua lesión, que lo marginó por varias fechas.
Lo propio ocurriría con Juan Gabriel Rodríguez, zaguero perseguido por las lesiones, y que quedó afuera de la delegación que viajó a Rosario. En tanto que Nahuel Bustos entrenó con normalidad y Emanuel Reynoso superó un traumatismo en la rodilla y también integraría la lista de concentrados.