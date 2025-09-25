Talleres y la formación que perfila Carlos Tevez para recibir a Sarmiento, por un triunfo vital

La mejoría exhibida en los últimos partidos por parte de Talleres debe refrendarse con la victoria tan postergada. Y la ocasión que se presenta es este sábado a las 21.15 frente a Sarmiento de Junín en el Kempes, fecha 10 del Clausura, previa al derby con Belgrano.

Como lo dijo Carlos Tevez después del 0 a 0 con Tigre, que era para más, cuesta encontrar ese triunfo para “destrabar”. O como resaltó después del valioso 1 a 1 con Central en Rosario, “Talleres metió y jugó”, y volvió al gol después de siete fechas. Le falta la victoria.

En esa línea, el “Apache” va poniendo los nombres a los puestos en cancha. Gabriel Báez reemplazará en el lateral izquierdo a Miguel Navarro, otra vez expuslado, mientras que Matías Galarza ya purgó la fecha de suspensión pero el DT Albiazul sostendría en el eje central a Juan Camilo Portilla.

La formación Albiazul sería entonces con Guido Herrera; Matías Catalán, Rodrigo Guth y José Luis Palomino; Augusto Schott, Ulises Ortegoza, Portilla, y Báez; Rubén Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti.

LOS JUGADORES QUE RECUPERA TALLERES

Carlos Tevez va recibiendo también buenas noticias del cuerpo médico. Por ejemplo, que Luis Miguel Angulo estaría a disposición. El extremo colombiano ya se recuperó con la cicatrización de una antigua lesión, que lo marginó por varias fechas.

Luis Miguel Angulo, nuevo refuerzo de Talleres. Viene de Colombia. (Facundo Luque La Voz)

Lo propio ocurriría con Juan Gabriel Rodríguez, zaguero perseguido por las lesiones, y que quedó afuera de la delegación que viajó a Rosario. En tanto que Nahuel Bustos entrenó con normalidad y Emanuel Reynoso superó un traumatismo en la rodilla y también integraría la lista de concentrados.