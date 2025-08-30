Talleres y la “final” que se viene con Riestra: cómo formaría y lista de concentrados

Sin margen de error, y más todavía como local, Talleres enfrentará este domingo a las 17.45 al Deportivo Riestra en el estadio Kempes, por la fecha siete del Torneo Clausura. Con un regreso “sorpresa”.

Es que Emanuel Reynoso, ausente en un par de fechas por una distensión muscular, y que lo ponía en duda también este domingo; forma parte de la lista de concentrados que dio a conocer Carlos Tévez.

Debut de Bebelo Reynoso en Talleres contra Lanús en el Kempes. Foto Javier Ferreyra / La Voz

Una vez más quedó afuera de la nómina el extremo colombiano Luis Miguel Angulo, por una recurrente lesión en el cuádriceps. Tampoco aparecen Juan Camilo Portilla, con dos fechas de suspensión por la tarjeta roja en Tucumán, y el arquero Santino Barbi.

CÓMO FOMARÍA TALLERES

Con un nuevo cambio de esquema y de intérpretes, como en cada fecha de lo que va del toneo, Carlos Tevez producirá el regreso de Matías Catalán en el lateral derecho, por Augusto Schott; y el debut de José Luis Palomino, por el brasileño Rodrigo Guth.

El defensor central José Luis Palomino es nuevo jugador de Talleres. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Además, regresan a la formación Ulises Ortegoza (cumplió tres fechas de suspensión), el juvenil volante Matías Gómez, Rubén Botta y Nahuel Bustos; por Portilla, Rick, Luis Sequeira y Federico Girotti, respectivamente.

Nahuel Bustos.

Los once de Talleres serían entonces Guido Herrera; Catalán, Santiago Fernández, Palomino y Miguel Navarro; Ortegoza, Joaquín Mosqueira y Gómez; Botta; Valentín Depietri y Bustos.