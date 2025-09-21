Vía Córdoba / Video

Talleres y el gol de Valentín Depietri: cuánto tiempo pasó el Albiazul sin convertir

Frente a Rosario Central cortó la mala racha en el 1 a 1. El delantero es el más efectivo en la T en este 2025.

Jorge Nahúm
21 de septiembre de 2025,

Talleres cortó en Rosario el maleficio de la falta de gol. Por Valentín Depietri (Prensa Talleres).

Sólo un triunfo en el Clausura y apenas tres goles convertidos, explican el momento de Talleres y su pelea por la permanencia en Liga Profesional. En Rosario, logró cortar una de sus rachas negativas, por el 1 a 1 anotado por Valentín Depietri ante Central.

Depietri había sido el último en marcar para Talleres, en aquella victoria sobre Independiente en Avellaneda 2 a 1. Despues pasaron siete fechas para que la T vuelva a festejar: fueron 603 minutos en total (estadísticas Ariel Sarboraria @22peladoAriel en X).

Talleres visitó a Rosario Central por la Liga Profesional. (Prensa Talleres)
Con cinco tantos, el delantero es el goleador de Talleres en este 2025. Federico Girotti convirtió tres (uno de penal), y el lateral Agusto Schott también tres.

Talleres visitó a Rosario Central por la Liga Profesional. (Prensa Talleres)
LAS SIETE FECHA SIN GANAR DE TALLERES

Pese a la pobreza de sus números, por ejemplo ser el equipo con menos triunfos como local, Talleres no es el de peores registros en el Clausura. Ganó apenas un partido en nueve disputados en el torneo, igual que Godoy Cruz pero por sobre Aldovisi en Independiente de Avellaneda, que no conocen el triunfo. La T le ganó al Rojo en la segunda fecha.

Rosario Central vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 9 Torneo Clausura Liga Profesional.
En cuanto a los goles, el equipo de Carlos Tevez anotó cuatro: uno ante San Lorenzo, dos frente a Independiente y uno en Rosario. En este item sólo supera a Aldosivi, que convirtió sólo uno.

