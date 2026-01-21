Vía Córdoba / Club Atlético Talleres

Talleres: Sforza reveló la charla con Vegetti y Martínez busca ser goleador

El volante habló de la importancia del exjugador de Belgrano para su llegada. El delantero reconoció estar viviendo “un sueño”.

21 de enero de 2026,

Ronaldo Iván Martínez Rolón, el máximo artillero del último torneo del fútbol argentino, fue presentado junto a Juan Sebastián Sforza en Talleres. (Pedro Castillo / La Voz)

Juan Sebastián Sforza y Ronaldo Iván Martínez Rolón hablaron como nuevos jugadores de Talleres. El volante que llegó desde Vasco Da Gama reveló una charla que tuvo con su excompañero Pablo Vegetti y el delantero busca repetir ser el goleador del torneo.

Talleres: Sforza reveló la charla con Vegetti

Me habló muy bien del club y dijo que me iba a encantar Córdoba”, expresó el mediocampista que nació en la ciudad de Rosario el 14 de febrero de 2002. Además, el exBelgrano le recomendó que llegue a Córdoba porque se iba a encontrar un Talleres “ordenado”, según expuso en la conferencia de prensa.

Juan Sebastián Sforza, nuevo refuerzo de Talleres. (Pedro Castillo / La Voz)
Posteriormente, aclaró que puede jugar de "cinco, de ocho o de diez" y estará “donde me pida el técnico y donde me necesite el equipo”, comentó. El futbolista llegó a préstamo sin cargo y con opción de compra y considera esto como "un paso muy importante en mi carrera“.

Ronaldo Martínez busca ser goleador de Talleres

Por su parte, el exjugador de Platense nacido en Paraguay reconoció que quiere crecer de la mano de su actual entrenador, Carlos Tevez. “Quiero aprender de Carlos. Es un delantero como yo y sé que puedo aprender mucho de su mano”, expuso Martínez.

Ronaldo Martínez, delantero que se suma a Talleres después de su paso por Platense. (Pedro Castillo / La Voz)
Es un paso muy importante. Lo venía buscando y es un sueño para mí y para mi familia”, reconoció el artillero que se destacó en el Calamar. “Me tocó salir goleador del torneo y voy a trabajar para poder hacer lo mismo en Talleres”, cerró.

