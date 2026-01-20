Talleres confirmó a Ronaldo Martínez como su nuevo goleador: la marca que rompió a nivel Córdoba

Talleres confirmó a Ronaldo Martínez como su nuevo goleador en este mercado de pases. El anuncio se dio este martes 20 de enero, horas posteriores a la presentación oficial de Diego Valoyes y Bruno Barticciotto, y rompió una marca a nivel Córdoba.

Ronaldo Iván Martínez Rolón nació en Eusebio Ayala, Paraguay, tiene 29 años e hizo inferiores en Cerro Porteño, donde subió al primer equipo en 2015. El delantero pasó por Deportivo Capiatá, Central Norte de Salta, y The Strongest de Bolivia.

Ronaldo Martínez ya está en Córdoba. (Captura Cadena 3).

Regresó a Paraguay en 2022 para defender los colores de Resistencia Sport Club, disputó 40 partidos y convirtió 13 goles. Finalmente, llegó a Platense, donde jugó 113 partidos y marcó 22 goles.

Después de su gran año, Martínez fue protagonista en el fútbol argentino con Platense. Vistiendo los colores del Calamar, el delantero jugó 113 partidos y marcó 22 goles. En 2025, fue pieza clave para la consagración del conjunto de Vicente López en el Torneo Apertura, primer título oficial del Club en Primera.

La marca que rompió Talleres con Ronaldo Martínez

Talleres se convirtió en el primer equipo de la provincia de Córdoba en reforzarse con el máximo goleador del último torneo del fútbol argentino, según el periodista deportivo Gastón Trucco. El club adquirió los derechos federativos y económicos de manera definitiva.

Los otros cuatro casos fueron: